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    Булыкин: «Должности в «Локомотиве» у меня нет, в тренерский штаб не зовут»

    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, в каком качестве он присутствовал на сегодняшнем заседании совета директоров железнодорожников. Напомним, ранее стало известно, что по итогам собрания главный тренер красно-зеленых Юрий Семин продолжит занимать свой пост в следующем сезоне.

    – В каком качестве вы тут были?

    – Позвали в качестве эксперта. В основном слушал. Решали без меня. Иногда давал свою оценку.

    – И что решили?

    – Все вопросы к Мещерякову.

    – Вас зовут в «Локомотив»?

    – Никакой должности у меня нет. В тренерский штаб не зовут.

    В бытность игроком Булыкин защищал цвета «Локомотива» с 1997 по 2000 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2017, 12:19

      Митя,должность денег стоит....

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 5 июня 2017, 21:02

      И правильно делают !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 5 июня 2017, 19:43

      Ну, какой Булыкин тренер? Он даже не эксперт, а скорее шоумен))) Хочешь быть тренером - начни с команд второй, третьей лиг или ДЮСШ и начинай расти вместе с командой до высшей лиги.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 июня 2017, 17:30

      Надо всех возвращать, возраждать семью...
      Босса переманить, Евсеева, Сенникова, Маминова - вот была бы семья

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      Рейтинг: +1580

      srg38 5 июня 2017, 17:11

      меня тоже....

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