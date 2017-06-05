Булыкин: «Должности в «Локомотиве» у меня нет, в тренерский штаб не зовут»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, в каком качестве он присутствовал на сегодняшнем заседании совета директоров железнодорожников. Напомним, ранее стало известно, что по итогам собрания главный тренер красно-зеленых Юрий Семин продолжит занимать свой пост в следующем сезоне.

– В каком качестве вы тут были?

– Позвали в качестве эксперта. В основном слушал. Решали без меня. Иногда давал свою оценку.

– И что решили?

– Все вопросы к Мещерякову.

– Вас зовут в «Локомотив»?

– Никакой должности у меня нет. В тренерский штаб не зовут.

В бытность игроком Булыкин защищал цвета «Локомотива» с 1997 по 2000 год.