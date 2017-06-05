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    В «Динамо» заявили, что клуб не имеет предметного интереса к Данни

    Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что бело-голубые не имеют предметного интереса к экс-полузащитнику «Зенита» Данни. Сегодня было объявлено об уходе португальца из петербургского клуба по истечении срока контракта.

    «Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в «Динамо». Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет», – отметил Кречетова.

    Данни уже выступал за «Динамо» с марта 2005 по август 2008 года, откуда потом и перебрался в «Зенит». В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 14 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Р-Спорт

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    05.06.2017 12:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 июня 2017, 19:52

      ну и зря дани ой как пригодилсч динамо

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:45

      У кого денег на Данни будет хватать,
      Надо брать.

      1
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      Рейтинг: +90

      alikatos 5 июня 2017, 17:25

      а жаль,он бы усилил любую команду,не понимаю почему так сним поступили..

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > alikatos 5 июня 2017, 20:47

      Почему так поступили? У Данни приличный для футболиста возраст и последствия тяжелейшей травмы. Вот и весь ответ. Но в клубе-то должны были оставить за заслуги, типа, как Недведа в "Ювентусе".

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 16:40

      В Тосну перейдет.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 5 июня 2017, 15:59

      У Динамо и так проблема Погребняку контракт выполнять , так что на Данни денег не хватит .

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 июня 2017, 15:44

      погребняка пнуть под зад а данни вернуть и с зп вопрос решиться

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 июня 2017, 15:01

      А было бы круто. Вернулся бы в Динамо, показал бы Зениту, что зря они от него отказались. Но все упрется в зарплату.

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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 5 июня 2017, 14:47

      Про буковку Д вспомнит теперь

      -1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 июня 2017, 13:27

      Они нищие!!!

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2017, 12:34

      Мощнейшим усилением бы стал для ментов....на зависть Манчини позажигал бы ещё пару лет

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