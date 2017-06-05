В «Динамо» заявили, что клуб не имеет предметного интереса к Данни

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что бело-голубые не имеют предметного интереса к экс-полузащитнику «Зенита» Данни. Сегодня было объявлено об уходе португальца из петербургского клуба по истечении срока контракта.

«Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в «Динамо». Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет», – отметил Кречетова.

Данни уже выступал за «Динамо» с марта 2005 по август 2008 года, откуда потом и перебрался в «Зенит». В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 14 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.