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  • В «Динамо» заявили, что клуб не имеет предметного интереса к Данни

В «Динамо» заявили, что клуб не имеет предметного интереса к Данни

5 июня 2017, 12:30
16

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что бело-голубые не имеют предметного интереса к экс-полузащитнику «Зенита» Данни. Сегодня было объявлено об уходе португальца из петербургского клуба по истечении срока контракта.

«Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в «Динамо». Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет», – отметил Кречетова.

Данни уже выступал за «Динамо» с марта 2005 по август 2008 года, откуда потом и перебрался в «Зенит». В минувшем сезоне 33-летний футболист провел 14 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Данни
Комментарии (16)
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dok66
1496655229
Динамо может и хотело бы пригласить . Но не потянет . Мб Краснодар ?
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алекс88
1496655240
Мощнейшим усилением бы стал для ментов....на зависть Манчини позажигал бы ещё пару лет
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Чеба
1496658429
Они нищие!!!
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GARIK-Al
1496663237
Про буковку Д вспомнит теперь
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anri1703
1496666654
погребняка пнуть под зад а данни вернуть и с зп вопрос решиться
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serhz
1496667568
У Динамо и так проблема Погребняку контракт выполнять , так что на Данни денег не хватит .
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paracetamol
1496670031
В Тосну перейдет.
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alikatos
1496672701
а жаль,он бы усилил любую команду,не понимаю почему так сним поступили..
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subbotaspartak
1496673956
У кого денег на Данни будет хватать, Надо брать.
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NEMETSRUS
1496767929
ну и зря дани ой как пригодилсч динамо
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