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    «Валенсия» интересуется экс-форвардом ЦСКА Дубмия

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, на правах аренды выступающий за «Базель», находится в сфере интересов «Валенсии». Об этом сообщает Football Italia. Согласно источнику, испанский клуб готовит «волкам» предложение по трансферу 29-летнего футболиста.

    За 25 матчей в чемпионате Швейцарии форвард забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром лиги. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. «Базель» девятый раз подряд стал чемпионом страны.

    С 2010 по 2014 год Думбия играл за московский ЦСКА на постоянной основе, а в первой части сезона-2014/15 играл на правах аренды.

    Источник: Football Italia

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    03.06.2017 01:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 31 июля 2017, 14:16

      Хорошо бы назад в РФПЛ, но не судьба, видимо..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 3 июня 2017, 13:30

      Да он и ЦСКА не помешал бы...и ценник не заоблачный.

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 3 июня 2017, 08:53

      Сначала всю Россию "поимел" в футбольном плане, теперь Швейцарию!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 08:36

      Парни из ЦСКА продолжают зажигать : Вагнер - в Турции , Сейду - в Швейцарии !

      1
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 07:30

      Да,он бы им не помешал!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 июня 2017, 07:11

      Что-то в последнее время они всеми интересуются

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 3 июня 2017, 05:57

      Давай Сейду, не стесняйся. Мышам вновь пора за призовые места бороться.

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