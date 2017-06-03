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«Валенсия» интересуется экс-форвардом ЦСКА Дубмия

3 июня 2017, 01:40
7

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, на правах аренды выступающий за «Базель», находится в сфере интересов «Валенсии». Об этом сообщает Football Italia. Согласно источнику, испанский клуб готовит «волкам» предложение по трансферу 29-летнего футболиста.

За 25 матчей в чемпионате Швейцарии форвард забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром лиги. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. «Базель» девятый раз подряд стал чемпионом страны.

С 2010 по 2014 год Думбия играл за московский ЦСКА на постоянной основе, а в первой части сезона-2014/15 играл на правах аренды.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Швейцария. Суперлига Валенсия Базель Думбия Сейду
Комментарии (7)
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Gerero2198
1496458627
Давай Сейду, не стесняйся. Мышам вновь пора за призовые места бороться.
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Михаил Шевченко
1496463117
Что-то в последнее время они всеми интересуются
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vanchope34
1496464237
Да,он бы им не помешал!
Ответить
dok66
1496468192
Парни из ЦСКА продолжают зажигать : Вагнер - в Турции , Сейду - в Швейцарии !
Ответить
David_Fio
1496469218
Сначала всю Россию "поимел" в футбольном плане, теперь Швейцарию!
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gambler35
1496485841
Да он и ЦСКА не помешал бы...и ценник не заоблачный.
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xLINDAx
1501499761
Хорошо бы назад в РФПЛ, но не судьба, видимо..
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