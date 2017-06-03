«Валенсия» интересуется экс-форвардом ЦСКА Дубмия

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, на правах аренды выступающий за «Базель», находится в сфере интересов «Валенсии». Об этом сообщает Football Italia. Согласно источнику, испанский клуб готовит «волкам» предложение по трансферу 29-летнего футболиста.

За 25 матчей в чемпионате Швейцарии форвард забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром лиги. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. «Базель» девятый раз подряд стал чемпионом страны.

С 2010 по 2014 год Думбия играл за московский ЦСКА на постоянной основе, а в первой части сезона-2014/15 играл на правах аренды.