Габулов: «Многое в футболе воспринимаю без эйфории, но попасть в заявку на Кубок конфедераций было приятно»

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Кубок конфедераций.

«Я уже столько лет в футболе, что многое воспринимаю спокойно, без особой эйфории. Но было приятно, скажу честно! Каждому футболисту, особенному тому, кто давно не вызывался в сборную, приятно получить приглашение. Но в то же время в такие моменты осознаешь, что это дополнительная ответственность, стимул, обязанности. Даже выступая за клуб, ты не имеешь права ошибаться, играть ниже определенного уровня, потому что нужно соответствовать и доказывать, что тебя вызвали не просто так. Вообще, приезжая в сборную, не задумываешься о собственных шансах, а, наоборот, прекрасно оцениваешь ситуацию. Я со своей стороны готов и горю желанием принести пользу сборной в любом качестве», — считает 33-летний вратарь.