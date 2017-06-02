Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габулов: «Многое в футболе воспринимаю без эйфории, но попасть в заявку на Кубок конфедераций было приятно»

    Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от вызова в сборную России на Кубок конфедераций.

    «Я уже столько лет в футболе, что многое воспринимаю спокойно, без особой эйфории. Но было приятно, скажу честно! Каждому футболисту, особенному тому, кто давно не вызывался в сборную, приятно получить приглашение. Но в то же время в такие моменты осознаешь, что это дополнительная ответственность, стимул, обязанности. Даже выступая за клуб, ты не имеешь права ошибаться, играть ниже определенного уровня, потому что нужно соответствовать и доказывать, что тебя вызвали не просто так. Вообще, приезжая в сборную, не задумываешься о собственных шансах, а, наоборот, прекрасно оцениваешь ситуацию. Я со своей стороны готов и горю желанием принести пользу сборной в любом качестве», — считает 33-летний вратарь.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 19:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 7 июня 2017, 08:24

      Ждем Владимира в воротах сборной на КК!!! ТУЛА желает удачи своему капитану!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июня 2017, 22:31

      Молодец, Владимир! Настоящий профессионал и боец! Удачи!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11