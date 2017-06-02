Месси рассказал о своем любимом забитом мяче в карьере

Я хоть Челси терпеть не могу,но 1/2 финала того розыгрыша так же помню и помню как Барселона попала в финал,наверное,через постель,по другому обьяснить как ее протащили туда тяжело
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что считает своим любимым голом тот, который он забил в финале Лиги чемпионов 2009 года.
«Я и представить себе не мог, что забью головой, когда играешь рядом с Рио Фердинандом. Но в этот момент я остался без опеки, чем и воспользовался. Это был невероятно важный гол и для команды, и для меня лично. Это до сих пор мой любимый гол.
Для меня было важно забить, учитывая, что я пропустил финал 2006 года из-за травмы. Это стало отличным завершением сезона, в котором мы выиграли все трофеи», – приводит Fox Sports слова Месси.
Напомним, что в том финале Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.