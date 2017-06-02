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    Месси рассказал о своем любимом забитом мяче в карьере

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что считает своим любимым голом тот, который он забил в финале Лиги чемпионов 2009 года.

    «Я и представить себе не мог, что забью головой, когда играешь рядом с Рио Фердинандом. Но в этот момент я остался без опеки, чем и воспользовался. Это был невероятно важный гол и для команды, и для меня лично. Это до сих пор мой любимый гол.

    Для меня было важно забить, учитывая, что я пропустил финал 2006 года из-за травмы. Это стало отличным завершением сезона, в котором мы выиграли все трофеи», – приводит Fox Sports слова Месси.

    Напомним, что в том финале Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 08:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 2 июня 2017, 21:54

      Я хоть Челси терпеть не могу,но 1/2 финала того розыгрыша так же помню и помню как Барселона попала в финал,наверное,через постель,по другому обьяснить как ее протащили туда тяжело

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 2 июня 2017, 11:48

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 июня 2017, 11:47

      Месси лучший

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 июня 2017, 09:52

      На все 100 согласен

      -1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 июня 2017, 09:47

      Верите,нет я знал что он скажет про это гол в ворота МЮ!!!

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 июня 2017, 08:51

      Головой с его ростом,это правда круто

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