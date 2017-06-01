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    Смолов – лучший игрок «Краснодара» сезона-2016/17

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом команды в минувшем сезоне по версии болельщиков. Стоит отметить, что форвард удостоился этого звания второй сезон подряд.

    Россиянин набрал 35,9% голосов на официальном сайте «быков». Второе место занял защитник Андреас Гранквист (27,3%), а тройку лучших замкнул голкипер Андрей Синицын.

    В минувшем сезоне Смолов провел 31 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет 25 голов.

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.06.2017 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 1 июня 2017, 20:48

      Федор молодца !! Он действительно лучший, что в УРАЛЕ , что в КРАСНОДАРЕ !!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 июня 2017, 20:39

      Федя и Гранквист молодцы.Но Гранквист тянул всю команду, когда все были травмированы!Гранквист отличный игрок!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Бубновский 1 июня 2017, 20:49

      Согласен Швед молодец,Федя немного ленивый но талант, раз второй год подряд занимает 1 место!

      1
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      Рейтинг: +64

      Питер FM 1 июня 2017, 20:33

      Смолов по сезону лучший ..есть и техника и мозги...

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 20:30

      Заслуженно !

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 июня 2017, 19:58

      Логично,лучший бомбардир!!

      3
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