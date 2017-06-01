Смолов – лучший игрок «Краснодара» сезона-2016/17

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом команды в минувшем сезоне по версии болельщиков. Стоит отметить, что форвард удостоился этого звания второй сезон подряд.

Россиянин набрал 35,9% голосов на официальном сайте «быков». Второе место занял защитник Андреас Гранквист (27,3%), а тройку лучших замкнул голкипер Андрей Синицын.

В минувшем сезоне Смолов провел 31 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет 25 голов.

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