Павлюченко: «Была возможность остаться в РФПЛ, и даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что до подписания контракта со столичным клубом имел предложения от клубов РФПЛ и Европы.

Напомним, ранее форвард защищал цвета «Урала» и покинул команду по истечении срока соглашения.

– «Арарат» – команда, которая будет играть в Москве, и я искал именно такой вариант. Была возможность остаться в Премьер-лиге, и даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой. Я уехал из Екатеринбурга, чтоб быть с семьей в Москве, было неважно – первая лига, вторая...

– Вас не пугает после таких топ-клубов, как «Спартак» и «Тоттенхэм», прийти в команду, которой чуть больше двух месяцев?

– Мне не 25 лет, и меня уже ничего не пугает. Неважно, что это вторая лига, что команда совсем молодая, и мнения каких-то людей тоже неважны. Это мое решение, и я не жалею, что выбрал именно «Арарат». Здесь я буду играть в футбол, приносить пользу команде и получать удовольствие.