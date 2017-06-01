Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Была возможность остаться в РФПЛ, и даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой»

    Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко заявил, что до подписания контракта со столичным клубом имел предложения от клубов РФПЛ и Европы.

    Напомним, ранее форвард защищал цвета «Урала» и покинул команду по истечении срока соглашения.

    – «Арарат» – команда, которая будет играть в Москве, и я искал именно такой вариант. Была возможность остаться в Премьер-лиге, и даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой. Я уехал из Екатеринбурга, чтоб быть с семьей в Москве, было неважно – первая лига, вторая...

    – Вас не пугает после таких топ-клубов, как «Спартак» и «Тоттенхэм», прийти в команду, которой чуть больше двух месяцев?

    – Мне не 25 лет, и меня уже ничего не пугает. Неважно, что это вторая лига, что команда совсем молодая, и мнения каких-то людей тоже неважны. Это мое решение, и я не жалею, что выбрал именно «Арарат». Здесь я буду играть в футбол, приносить пользу команде и получать удовольствие.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 17:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:36

      А я был директором, а стал инженером по охране труда. Добровольно.
      Оказалось я и здесь могу "приносить пользу команде и получать удовольствие." Я понимаю тебя, Рома.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июня 2017, 19:35

      Бедный Павел...
      удушат в итоге..
      армошарфом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 1 июня 2017, 17:44

      Удачи Рома.... спс за Евро!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 июня 2017, 17:39

      Ну и звездун ... "и даже из Европы звонили"!!! ... так и скажи пошел доигрывать в посредственную команду, где платят деньги ... а то "мнения каких-то людей тоже неважны" ... "Здесь я буду играть в футбол, приносить пользу команде и получать удовольствие." ... раскудахтался, аки суперзвезда, которой на всех насрать ... окромя армян из "Арарата" поди и предложения-то больше никто не делал ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Atom2020 1 июня 2017, 19:56

      Армения и есть Европа, оттуда и звонили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 1 июня 2017, 17:26

      Из Европы?? Белорусы что-ли??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Alex ostrov 1 июня 2017, 18:16

      Казахи))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 17:19

      Да не , Рома , играй , где хочешь , хоть на Марсе . Ты больше не интересен , раз мнения "неких" людей не важны !

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11