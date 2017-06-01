«Рубин» намерен приобрести Рондона

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, в услугах 27-летнего венесуэльца заинтересован Курбан Бердыев, который в ближайшее время может возглавить казанский клуб.

Напомним, что Рондон уже выступал за «Рубин» в период с 2012 по 2014 год.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Вест Бромвич» в АПЛ 37 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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