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    «Рубин» намерен приобрести Рондона

    Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, в услугах 27-летнего венесуэльца заинтересован Курбан Бердыев, который в ближайшее время может возглавить казанский клуб.

    Напомним, что Рондон уже выступал за «Рубин» в период с 2012 по 2014 год.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Вест Бромвич» в АПЛ 37 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 16:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +429

      sold93 2 июня 2017, 23:05

      вотэтоповорот

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      Рейтинг: +331

      NapaS 2 июня 2017, 20:36

      Старперцев собрать назад и тряхнуть стариной))

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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 2 июня 2017, 07:29

      И Домингеса было бы не плохо вернуть , не смотря на возраст.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:41

      По ходу имеющийся состав Рубина не особо ждёт Бердыя.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 июня 2017, 23:00

      У Рубина куча игроков, если Курбан всех своих собирать начнет, то будет в Рубине грандиозная распродажа!)

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Челнинец 2 июня 2017, 00:55

      Ему собирать не надо - пятеро уже с ростова за ним..продадут понятно полкоманды..с остальными работать.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 июня 2017, 22:58

      Нобоа, Домингес, Ансальди, Рязанцева обратно забери с Зени все равно не играет, Бухаров так и так за ним придет, Карадениз в клубе, дождался все таки возвращения Бекиеча!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июня 2017, 18:00

      Он хочет, что состав 7-ми летней давности собрать???

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      Рейтинг: +65

      anatolik25 1 июня 2017, 17:59

      А как же Жонатас???
      Очень не плохо же играет...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 июня 2017, 17:32

      Я на этот переход и 10% не дам. Рондон там ща лучший бомбардир в клубе, АПЛ и РФПЛ... Минимум 20-25 лямов будет стоить.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 1 июня 2017, 17:28

      Курбан знает что делать

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