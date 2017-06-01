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«Рубин» намерен приобрести Рондона

1 июня 2017, 16:23
23

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в «Рубине». По информации источника, в услугах 27-летнего венесуэльца заинтересован Курбан Бердыев, который в ближайшее время может возглавить казанский клуб.

Напомним, что Рондон уже выступал за «Рубин» в период с 2012 по 2014 год.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Вест Бромвич» в АПЛ 37 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Бромвич Рубин Рондон Хосе Саломон
Комментарии (23)
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hevbn 28
1496324094
Посмотрим, неужели Рондон так уважает Бердыева, что готов променять АПЛ на РФПЛ , если этот переход состоится это будет серьезный знак того , что сильный Рубин возвращается.Это безусловно хорошо , чем больше сильных команд тем интересней чемпионат.(даже если ты болельщик Спартака).
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n1hat
1496324989
Когда же закончится эта Санта Барбара с Бердыевым в главных ролях...
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anatolik25
1496329196
А как же Жонатас??? Очень не плохо же играет...
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RedWhiteFans2
1496329256
Он хочет, что состав 7-ми летней давности собрать???
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Челнинец
1496347129
Нобоа, Домингес, Ансальди, Рязанцева обратно забери с Зени все равно не играет, Бухаров так и так за ним придет, Карадениз в клубе, дождался все таки возвращения Бекиеча!
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Челнинец
1496347258
У Рубина куча игроков, если Курбан всех своих собирать начнет, то будет в Рубине грандиозная распродажа!)
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Дядя Серёжа
1496374914
По ходу имеющийся состав Рубина не особо ждёт Бердыя.
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ВАХА ZOV
1496377783
И Домингеса было бы не плохо вернуть , не смотря на возраст.
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NapaS
1496425010
Старперцев собрать назад и тряхнуть стариной))
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sold93
1496433954
вотэтоповорот
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