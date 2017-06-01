Агент: «Рубин» и «Зенит» интересуются Азмуном? На данный момент Сердар – игрок «Ростова»

Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, поделился мнением об интересе «Рубина» и «Зенита» к его клиенту.

Отметим, что контракт форварда с донским клубом рассчитан до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет 7 миллионов евро.

«Интересуются ли «Зенит» и «Рубин» Азмуном? Могу сказать, что Сердар – игрок «Ростова», и на данный момент больше рассказать ничего не могу. Пусть в газетах что-то пишут об этом, я не буду высказывать свою точку зрения», – сказал агент.