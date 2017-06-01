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    Агент: «Рубин» и «Зенит» интересуются Азмуном? На данный момент Сердар – игрок «Ростова»

    Футбольный агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, поделился мнением об интересе «Рубина» и «Зенита» к его клиенту.

    Отметим, что контракт форварда с донским клубом рассчитан до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет 7 миллионов евро.

    «Интересуются ли «Зенит» и «Рубин» Азмуном? Могу сказать, что Сердар – игрок «Ростова», и на данный момент больше рассказать ничего не могу. Пусть в газетах что-то пишут об этом, я не буду высказывать свою точку зрения», – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.06.2017 13:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +649

      vla4839 1 июня 2017, 21:50

      Мужики! Разве Азмун это уровень "Зенита"? Это средний уровень игрока и он не прогрессирует.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:28

      Растащат сейчас Ростов.
      И был таков.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:52

      А что тебе еще сказать ? Совершенно не от тебя зависит .

      0
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