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    Блог «Мирон Карелин» стал победителем майского сезона Блог-лиги

    Завершился майский сезон розыгрыша Блог-лиги. Победителем стал блог Мирон Карелин. Для победы ему хватило трех постов, самым популярным из которых стал рассказ о недостатках Геннадия Орлова. Его просмотрели более 11 тысяч раз. Победитель Блог-лиги прошедшего сезона набрал 66009 очков.

    Второе место досталось блогу Ф@Н@Т ФУТБОЛ@. Ему удалось набрать 46625 рейтинговых очков, опубликовав 12 постов. Самым просматриваемым оказался тест Хорошо ли вы следили за чемпионатом России, собравший 6041 просмотров.

    Замкнул тройку призеров победитель предыдущего сезона Блог-лиги «Ла Примера: заметки юного испанца». В условиях высокой конкуренции этот блог собрал 44220 просмотров, немного не дотянув до второй строчки. Наиболее популярным материалом оказался Благодаря чему «Реал» выиграл Примеру. Четыре ключевых условия. Этот текст оказался просмотрен более 2927 раз, а всего в блоге вышло девять постов.

    Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Май» до 9 июня.

    Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 17:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 10 июня 2017, 18:19

      Мирон Карелин пишет дерьмовые статьи, посмотрите на его рейтингги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +806

      jet andy 1 июня 2017, 22:24

      Мирон Карелин, купи себе на эти 5 к пистолет и застрелись, авторишка. А Бомбардиру позор за то, что такую желтуху даете публиковать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 июня 2017, 14:54

      ... рассказ о недостатках Геннадия Орлова.
      ---------------------------------
      И за это дали первое место? ))) Это - высер, а не блог. Есть обычные посты у юзеров глубже и интереснее. Давать надо за качество, а не за просмотры.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Tostao 1 июня 2017, 16:15

      статья тупо долго висела первой и каждый кто заходил на сайт её читал, отсюда и такая популярность

      2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Tostao 1 июня 2017, 17:57

      Вот в том-то и хрень, блог ни о чем высер да и только, детский лепет одним словом. Придумал заголовок кричащий, написал не пойми чего, куча людей зашла - матюгнулась, может даже комент гневный оставила, а просмотры капают. Вот тебе и первое место.

      3
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 1 июня 2017, 13:11

      Мирон Карелин.. А почему не Вячеслав Фёдоров?)

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 1 июня 2017, 12:38

      Жаль... после статьи о Лоськове появилось не то что бы отвращение, но что-то близкое

      5
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