Блог «Мирон Карелин» стал победителем майского сезона Блог-лиги

Завершился майский сезон розыгрыша Блог-лиги. Победителем стал блог Мирон Карелин. Для победы ему хватило трех постов, самым популярным из которых стал рассказ о недостатках Геннадия Орлова. Его просмотрели более 11 тысяч раз. Победитель Блог-лиги прошедшего сезона набрал 66009 очков.

Второе место досталось блогу Ф@Н@Т ФУТБОЛ@. Ему удалось набрать 46625 рейтинговых очков, опубликовав 12 постов. Самым просматриваемым оказался тест Хорошо ли вы следили за чемпионатом России, собравший 6041 просмотров.

Замкнул тройку призеров победитель предыдущего сезона Блог-лиги «Ла Примера: заметки юного испанца». В условиях высокой конкуренции этот блог собрал 44220 просмотров, немного не дотянув до второй строчки. Наиболее популярным материалом оказался Благодаря чему «Реал» выиграл Примеру. Четыре ключевых условия. Этот текст оказался просмотрен более 2927 раз, а всего в блоге вышло девять постов.

Поздравляем победителей, которые получают 5000 рублей, 3000 рублей и 2000 рублей соответственно. Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Май» до 9 июня.

Заведи блог на «Бомбардире» и получи шанс выиграть ценные призы!