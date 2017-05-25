Благодаря чему «Реал» выиграл Примеру. Четыре ключевых условия

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выделяет четыре ключевых фактора благодаря которым «Реал» стал чемпионом Испании и, вероятно, выиграет Лигу чемпионов.

Испанский сезон подошел к концу, это была напряженная гонка. Очень приятно, что победитель забега определился в самом последнем туре. После того, как весь путь пройден у нас есть отличная возможность оценить его с высоты птичьего полета и в сегодняшнем материале мне хотелось бы пройтись по четырем ключевым факторам, благодаря которым мадридский «Реал» взял чемпионство после длительного перерыва.

Глубина состава

Тяжело представить ещё один клуб Европы с такой глубокой скамейкой. Наваса всегда может подменить опытный Кика Касилья, в центре обороны есть без всякого 4 футболиста ТОП-класса. Полузащита и атака у «Реала» также здорово укомлектована. У Зидана есть костяк (Кроос-Каземиро-Модрич-Роналду-Бензема-Бэйл), но на скамейке сидят очень крутые футболисты, которые были бы лидером в любой другой ТОПовой команде. В обойме Мадрида есть Ковачич (уникальный для «Реала» полузащитник «бокс ту бокс»), Лукас Васкес (который обеспечивает «Реал» ключевую тактическую ширину на поле) и Марко Асенсио (один из самых перспективных юнцов в мире). На позиции форварда располагается Альваро Мората, который проигрывает конкуренцию Бензема, но является вторым бомбардиром команды после Криштиану.

«Реал» может позволить себе держать на скамейке Хамеса Родригеса, которому красная цена 80 миллионов евро. Колумбиец забивает, в среднем, 0.61 гол за игру, больше только у Криштиану и Мораты, и отдаёт, в среднем, 0.46 ассистов за поединок, больше только у Иско.

Иско – отдельная история. У испанца нет стабильного места в стартовом составе, но он завораживает всех своей игрой. Впрочем, травма Бэйла помогла в концовке сезона выдвинуть Иско на первый план и это принесло поистине невероятные плоды.

Вот как выглядит состав скамейки «Реала»:

Не кажется ли вам, что и этот состав мог запросто успешно дойти до финала Лиги Чемпионов?

Тактика

Как только Зидана не ругали за его тактику. Самое распространённое – тактический банан. Зинедин ещё молодой тренер, ему предстоит многому научиться. В прошлом пункте мы разбирали глубину скамейки команды, это непосредственно вело к ротации, порой достаточно внушительной. Исходя из этого, Зидан вынужден использовать максимально упрощённую тактику, чтобы её качественно впитали все футболисты коллектива и грамотно применили её на поле.

Основа тактики «Реала» – акцент на широту поля и кроссы. Это кажется простым, но, как видим, свои плоды это принесло. По ходу сезона были моменты, когда француз мудрил, выстраивал невероятно сложные тактические конструкции, но ничего хорошего это не приносило.

Подчинить Криштиану Роналду

Криштиану – монументальная фигура современного футбола. Но, к сожалению, время не щадит никого, даже памятники со временем изнашиваются, теряют свою крепость и нуждаются в обслуживании. Многие наставники в »Реале» пытались контролировать Роналду, но у них ничего не получалось, взять того же Бенитеса. Поговаривают, португалец ставил ультиматум руководство на предмет отставки Рафы.

Зидан – авторитет. Даже Лео Месси недавно признался, что просил футболку после матча лишь у Зинедина. Француз также является авторитетом для Роналду. Португалец по своей натуре лидер, он хочет играть в каждом матче по 90 минут, независимо от статуса и соперника. Француз прекрасно понимает, в таком возрасте уже нужно остепениться, именно поэтому он периодически давал Криштиану отдых (в Копа дель Рей, матчах Ла Лиги против аутсайдеров).

В феврале был разговор между Зиданом и Роналду, в котором наставник убедил футболиста снизить мышечную массу, чтобы закончить сезон в лучшей форме. Так оно и вышло, в последних 5 матчах португалец забил 7 мячей и выглядит невероятно.

Непримиримость

При Зидане «Реал» стал сильнее ментально. Ни одна команда Примеры не забила больше голов после 75-й минуты, чем мадридский «Реал» (28). Вы только вдумайтесь, 28 мячей из 106! Это то чего не хватило «Барселоне» в этом сезоне, пока катлонцы погрязли в тактической неразберихе, судейском произволе, «Реал» забил 26% голов в самый ответственный момент.

Если забрать хоть один поздний гол, «Реал» едва ли стал чемпионом. Они просто выцарапали очки у «Депортиво», отыграв 2 мяча, они забили «Барселоне» на последних минутах. Отними только эти 4 очка и «Реал» уже не был бы чемпионом.