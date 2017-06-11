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Мирон Карелин
Я вхожу в туалеты без стука
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5
Miron Karelin
8
2.05
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11 июня 2017
Ибрагимович – в «Зените». Почему в это действительно можно поверить
Мирон Карелин убежден, что в этой шутке есть доля правды.
7324
2.9
25
7 июня 2017
Почему «Ахмат» вместо «Терека» – это круто и правильно
Мирон Карелин объясняет очень просто: в ребрендинге «Терека» нет ничего плохого.
3440
1.6
52
4 июня 2017
Тест: оскорбление футболистов или рэперов?
Рэперы или футболисты? Предлагаем проверить вашу интуицию и выяснить, кто кого оскорбил в каждом конкретном случае. Внутри много обидных фраз.
2767
2.1
17
28 мая 2017
Почему Геннадий Орлов – главный позор отечественного ТВ
Объясняем, почему в разразившемся скандале Геннадия Орлова совсем не жаль.
14315
2.6
84
15 мая 2017
Почему 43-летний Лоськов в игре «Локомотива» – это неправильно
43-летний Дмитрий Лоськов опять сыграл за «Локомотив». Объясняем, почему в этом нет ничего хорошего.
3895
1.6
46
1 мая 2017
Почему Бердыев в «Зените» – самая будоражащая фантазия этой весны
Курбан Бердыев провел переговоры с «Зенитом». Объясняем, почему их коллаборация – главная мечта этого года.
8254
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26 апреля 2017
Что не так с заменителем шоу «Культ Тура» на «Матч ТВ»
«Матч ТВ» заменил шоу «Культ Тура» на шоу «Передача без адреса». Мы посмотрели новую программу и подсчитали, насколько это ужасно.
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17 апреля 2017
Почему УЕФА нужно брать пример с Versus Battle
Батл Джарахова и Ларина получился удручающе ужасным, но сразу же начал собирать миллионы просмотров. Чиновникам из УЕФА необходимо взять это на заметку.
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