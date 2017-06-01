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Выиграть титул не проще, чем его защищать, считает Самедов

1 июня 2017, 10:29
9

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рад, что после его возвращения красно-белые выиграли чемпионское звание. Он назвал это событие праздником для всех поклонников московского клуба.

«Это было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в «Спартак». Для меня – это исторический момент. И конечно выиграть чемпионство со «Спартаком» – это неописуемый восторг.

Чемпионство? Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех. «Спартак» должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов.

Что-нибудь изменилось в клубе? Да, изменилось практически все и нельзя сравнивать ту команду и сегодняшнюю, это абсолютно 2 разных коллектива.

Можно ли сказать, что «Спартак» играет по-итальянски? У «Спартака» свой стиль, и я не хочу проводить не какие параллели. Что о Каррере сказать? Он – большой профессионал, отличный тренер и мотиватор, и у нас профессиональные отношения.

Выиграть титул проще, чем его защищать? Ну, выиграть титул – это уже серьезная работа. Это очень тяжело и в первый раз и во второй.

Есть ли игроки в России, которых можно считать наследниками? Каждый игрок хочет быть личностью, быть собой. Лучше об этом спросить у молодых игроков», – рассказал Самедов в интервью итальянскому изданию ITASportPress.

Напомним, что «Спартак» выиграл чемпионство впервые с 2001 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1496302805
Расскажи это Лестеру
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Alex ostrov
1496304257
А какой титул Самедов выиграл два раза подряд?? Чтобы об этом говорить!
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Диктор
1496311782
Хорошо сказал.
Ответить
Алекс 914
1496312831
Однозначно! Противники Спартака, порадуйтесь за наш клуб и хватит уже ерничать. У полстраны болельщиков страны праздник!
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Mahone
1496321039
Прав,но удержать и выиграть сможете при полной отдаче,каждая команда будет выходить с вами на поле с огромной мотивацией,особенно ЦСКА и ЗЕНИТ
Ответить
vladimir-7
1496321486
А Самедов откуда знает, что защищать сложнее, чем выиграть? И какие две команды нельзя сравнивать " ту команду и сегодняшнюю" какую ту?
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subbotaspartak
1496322952
Какая ещё команда "та и эта". Где ты был прошлым летом?
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Decorhome
1496330269
Надеемся что Спартак не сбавит обороты
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Дядя Серёжа
1496371001
Команда та и эта... По сравнению С Локо есть разница.
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