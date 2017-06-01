Выиграть титул не проще, чем его защищать, считает Самедов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рад, что после его возвращения красно-белые выиграли чемпионское звание. Он назвал это событие праздником для всех поклонников московского клуба.

«Это было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в «Спартак». Для меня – это исторический момент. И конечно выиграть чемпионство со «Спартаком» – это неописуемый восторг.

Чемпионство? Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех. «Спартак» должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов.

Что-нибудь изменилось в клубе? Да, изменилось практически все и нельзя сравнивать ту команду и сегодняшнюю, это абсолютно 2 разных коллектива.

Можно ли сказать, что «Спартак» играет по-итальянски? У «Спартака» свой стиль, и я не хочу проводить не какие параллели. Что о Каррере сказать? Он – большой профессионал, отличный тренер и мотиватор, и у нас профессиональные отношения.

Выиграть титул проще, чем его защищать? Ну, выиграть титул – это уже серьезная работа. Это очень тяжело и в первый раз и во второй.

Есть ли игроки в России, которых можно считать наследниками? Каждый игрок хочет быть личностью, быть собой. Лучше об этом спросить у молодых игроков», – рассказал Самедов в интервью итальянскому изданию ITASportPress.

Напомним, что «Спартак» выиграл чемпионство впервые с 2001 года.