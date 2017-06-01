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    Выиграть титул не проще, чем его защищать, считает Самедов

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рад, что после его возвращения красно-белые выиграли чемпионское звание. Он назвал это событие праздником для всех поклонников московского клуба.

    «Это было очень волнительно вернуться спустя 12 лет в «Спартак». Для меня – это исторический момент. И конечно выиграть чемпионство со «Спартаком» – это неописуемый восторг.

    Чемпионство? Болельщики 16 лет этого ждали этого момента, это праздник для всех. «Спартак» должен удерживать эту планку и стараться каждый год добиваться максимальных результатов.

    Что-нибудь изменилось в клубе? Да, изменилось практически все и нельзя сравнивать ту команду и сегодняшнюю, это абсолютно 2 разных коллектива.

    Можно ли сказать, что «Спартак» играет по-итальянски? У «Спартака» свой стиль, и я не хочу проводить не какие параллели. Что о Каррере сказать? Он – большой профессионал, отличный тренер и мотиватор, и у нас профессиональные отношения.

    Выиграть титул проще, чем его защищать? Ну, выиграть титул – это уже серьезная работа. Это очень тяжело и в первый раз и во второй.

    Есть ли игроки в России, которых можно считать наследниками? Каждый игрок хочет быть личностью, быть собой. Лучше об этом спросить у молодых игроков», – рассказал Самедов в интервью итальянскому изданию ITASportPress.

    Напомним, что «Спартак» выиграл чемпионство впервые с 2001 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 10:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:36

      Команда та и эта...
      По сравнению С Локо есть разница.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 1 июня 2017, 18:17

      Надеемся что Спартак не сбавит обороты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:15

      Какая ещё команда "та и эта".
      Где ты был прошлым летом?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 15:51

      А Самедов откуда знает, что защищать сложнее, чем выиграть? И какие две команды
      нельзя сравнивать " ту команду и сегодняшнюю" какую ту?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 1 июня 2017, 15:43

      Прав,но удержать и выиграть сможете при полной отдаче,каждая команда будет выходить с вами на поле с огромной мотивацией,особенно ЦСКА и ЗЕНИТ

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 1 июня 2017, 13:27

      Однозначно! Противники Спартака, порадуйтесь за наш клуб и хватит уже ерничать. У полстраны болельщиков страны праздник!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 13:09

      Хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 1 июня 2017, 11:04

      А какой титул Самедов выиграл два раза подряд?? Чтобы об этом говорить!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 10:40

      Расскажи это Лестеру

      2
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