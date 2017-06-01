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  • Черевченко: «В «Балтике» никто не думает о выходе в Премьер-лигу»

Черевченко: «В «Балтике» никто не думает о выходе в Премьер-лигу»

1 июня 2017, 08:53
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Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко признался, что с удовольствием принял вызов из Калининграда после ухода из «Локомотива». Ему нравится решать непростые задачи.

– В феврале, когда вы возглавили «Балтику», она шла на предпоследнем месте, в десяти очках от спасительной 15-й строки. Как удалось за столь короткий срок изменить лицо команды и результаты?

– Встретившись с игроками, сразу дал понять: самое главное – психология. Безусловно, тяжело нести ношу аутсайдера. Что ни говори, ребята смотрят в таблицу. Но мы нашли общий язык. Уже на сборах было видно, что команда хорошая, боевитая. В достижении цели больше заслуга даже не тренерского штаба, а самих футболистов.

– Сложно было после «Локомотива» ощутить себя в клубе, который борется за выживание в ФНЛ?

– Мне неинтересно, когда команда не решает конкретные задачи, является середняком. Цели должны стоять, причем они могут быть диаметрально противоположными – как повышение в классе, так и спасение от вылета. Работать только ради самой работы – это не по мне.

– Велики различия между РФПЛ и ФНЛ?

– Конечно, разница есть. Здесь больше борьбы, меньше мысли.

– Контракты большинства игроков «Балтики» истекают по окончании сезона. Что дальше?

– Не было времени вникать в эти детали. Даже о моей дальнейшей судьбе говорить рано: контракт с клубом заканчивается 31 мая. Буду в Калининграде за день до этого, встретимся с руководством, все обсудим.

– Ходят разговоры о возможном выходе «Балтики» в Премьер-лигу?

– В городе ходят. Но в команде об этом никто не думает.

– Калининград включают в тройку самых футбольных городов в ФНЛ. Согласны?

– Если брать количество болельщиков на трибунах, Калининград делит с Воронежем первое-второе места. Здесь во все времена любили футбол, разбирались в нем. Ощущал это, еще приезжая игроком: на стадионе всегда аншлаг! Да и сам город красивый, с доброжелательными людьми. Семье очень понравилось, дочка дважды ходила в местный зоопарк. Я? Пока не было времени. Вот 30-го прилечу, схожу (смеется).

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Балтика Черевченко Игорь
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