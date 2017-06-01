Перед «Араратом» поставлена задача выйти в ФНЛ за один сезон

Вице-президент «Арарата» Андраник Керопян рассказал о задачах своей команды на предстоящий сезон. Напомним, что на днях состав столичной команды пополнил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

«Мы изначально планировали выступление во втором дивизионе. Наша команда в третьей лиге останется как «Арарат-2», или «молодежка» «Арарата». Лицензирование – очень сложный процесс. Любой клуб хорошенько подумает, прежде чем заявляться во вторую лигу. Мы же рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ. Другие варианты даже не рассматриваем.

Наш клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чье имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше. Этот акционер еще не приобрел акции, пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе», – сказал Керопян.

Напомним, что «Арарат» в предстоящем сезоне будет играть в первенстве ПФЛ, зона «Центр».