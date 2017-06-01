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    Перед «Араратом» поставлена задача выйти в ФНЛ за один сезон

    Вице-президент «Арарата» Андраник Керопян рассказал о задачах своей команды на предстоящий сезон. Напомним, что на днях состав столичной команды пополнил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

    «Мы изначально планировали выступление во втором дивизионе. Наша команда в третьей лиге останется как «Арарат-2», или «молодежка» «Арарата». Лицензирование – очень сложный процесс. Любой клуб хорошенько подумает, прежде чем заявляться во вторую лигу. Мы же рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ. Другие варианты даже не рассматриваем.

    Наш клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чье имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше. Этот акционер еще не приобрел акции, пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе», – сказал Керопян.

    Напомним, что «Арарат» в предстоящем сезоне будет играть в первенстве ПФЛ, зона «Центр».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2017 08:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 июня 2017, 13:36

      Московский Арарат выход фнл должен решить однозначно ,причем без проблем(уровень конкуренции желающих в фнл не высок).Трудной задачей будет построить свой московский "Раздан"или останется пустующий стад.Раменское прихватить и вперёд" Ararat hup tur!!!" и не забыть чартерами болел из Еревана достовлять ,а то в Армении не когда чемпион СССР что- то "буксует".Удачи и побед

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 1 июня 2017, 16:41

      ...И лет через пять воссоздать как бы чемпионат СССР: Арарат, Динамо из московских грузин, Нистру из приезжих молдаван, Нефтчи из столичных азербайджанцев и т.д. Интересная идея, а что?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 июня 2017, 14:27

      Ararat hup tur!!!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 13:04

      Будут появляться такие клубы, появится конкуренция. Каждый клуб захочет урвать кусок побольше, начнет шевелиться. За счет различных способов футбол станет вполне себе крупным бизнесом. Начнут появляться и другие клубы. В итоге количество клубов увеличится, количество школ увеличится, а значит и таланты станут появляться чаще.

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 июня 2017, 12:42

      Удачи Арарату

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 10:46

      Всё таки предполагаю, дружки,
      Это чтобы не пустовали Лужники.

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 1 июня 2017, 09:59

      Это не Павлюченко случаем акционер?

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 1 июня 2017, 09:45

      Почему бы нет. Любой частный клуб имеет больше шансов на развитие и успех, чем существующий за бюджетные деньги.
      Успехов!

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 июня 2017, 09:23

      Перед такими амбициозными планами и Генрих Мхитарян не устоит.

      4
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      Рейтинг: +459

      77SAM 1 июня 2017, 08:57

      Желание пройти по пути "Тосно"???

      0
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