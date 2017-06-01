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  • Перед «Араратом» поставлена задача выйти в ФНЛ за один сезон

Перед «Араратом» поставлена задача выйти в ФНЛ за один сезон

1 июня 2017, 08:19
10

Вице-президент «Арарата» Андраник Керопян рассказал о задачах своей команды на предстоящий сезон. Напомним, что на днях состав столичной команды пополнил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

«Мы изначально планировали выступление во втором дивизионе. Наша команда в третьей лиге останется как «Арарат-2», или «молодежка» «Арарата». Лицензирование – очень сложный процесс. Любой клуб хорошенько подумает, прежде чем заявляться во вторую лигу. Мы же рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ. Другие варианты даже не рассматриваем.

Наш клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чье имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше. Этот акционер еще не приобрел акции, пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе», – сказал Керопян.

Напомним, что «Арарат» в предстоящем сезоне будет играть в первенстве ПФЛ, зона «Центр».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр
Комментарии (10)
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77SAM
1496296620
Желание пройти по пути "Тосно"???
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1496298180
Перед такими амбициозными планами и Генрих Мхитарян не устоит.
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Argon
1496299555
Почему бы нет. Любой частный клуб имеет больше шансов на развитие и успех, чем существующий за бюджетные деньги. Успехов!
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firs04
1496300393
Это не Павлюченко случаем акционер?
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Дядя Серёжа
1496303191
Всё таки предполагаю, дружки, Это чтобы не пустовали Лужники.
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levon_man
1496310148
Удачи Арарату
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bset
1496311449
Будут появляться такие клубы, появится конкуренция. Каждый клуб захочет урвать кусок побольше, начнет шевелиться. За счет различных способов футбол станет вполне себе крупным бизнесом. Начнут появляться и другие клубы. В итоге количество клубов увеличится, количество школ увеличится, а значит и таланты станут появляться чаще.
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diadushka
1496316457
Ararat hup tur!!!
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виктоша
1496324497
...И лет через пять воссоздать как бы чемпионат СССР: Арарат, Динамо из московских грузин, Нистру из приезжих молдаван, Нефтчи из столичных азербайджанцев и т.д. Интересная идея, а что?
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fanchik
1496831794
Московский Арарат выход фнл должен решить однозначно ,причем без проблем(уровень конкуренции желающих в фнл не высок).Трудной задачей будет построить свой московский "Раздан"или останется пустующий стад.Раменское прихватить и вперёд" Ararat hup tur!!!" и не забыть чартерами болел из Еревана достовлять ,а то в Армении не когда чемпион СССР что- то "буксует".Удачи и побед
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