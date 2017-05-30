Борис Игнатьев: «Пока не можем даже представить, что Павлюченко будет играть за «Торпедо» в ПФЛ»

Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал информацию об интересе к экс-нападающему «Урала» Роману Павлюченко.

Напомним, черно-белые выступают в зоне «Центр» ПФЛ.

«Что касается Романа Павлюченко, то у нас даже такого вопроса не стоит на обсуждении. Надо сначала понять, пойдет ли Павлюченко в «Торпедо»? Пока мы даже представить не можем, что он будет во второй лиге играть», – сказал Игнатьев.

В минувшем сезоне 35-летний игрок принял участие в 23-х матчах, забив четыре мяча и сделав одну голевую передачу. По завершении чемпионата Павлюченко покинул екатеринбургский клуб на правах свободного агента.