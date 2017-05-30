Запорожану: «В «Зените» не захотели ждать результата от Луческу»

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что в петербургском клубе не захотели дожидаться результата от румынского специалиста. По его словам, задачу по построению новой команды, которая ставилась перед тренером, было сложно решить за один сезон.

«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года. В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров.

В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды. Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Луческу и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», – сказал Запорожану.

Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом. В минувшем сезоне питерцы заняли лишь третье место в РФПЛ, не попав в Лигу чемпионов, а также вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв «Андерлехту». В воскресенье, 28 мая, было объявлено о его отставке.