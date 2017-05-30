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  • Запорожану: «В «Зените» не захотели ждать результата от Луческу»

Запорожану: «В «Зените» не захотели ждать результата от Луческу»

30 мая 2017, 14:58
17

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что в петербургском клубе не захотели дожидаться результата от румынского специалиста. По его словам, задачу по построению новой команды, которая ставилась перед тренером, было сложно решить за один сезон.

«Стояла задача создать новую команду. Все понимали, что этот процесс может затянуться, именно поэтому мы заключили контракт на два года. В первом сезоне тренер привыкал к новым для себя условиям, новому чемпионату, пытался перестроить игру команды, потерявшей многих лидеров.

В ходе сезона состав «Зенита» пополнили восемь новых игроков. Ко всем Мирча пытался найти особый подход, как можно быстрее встроить их в игру команды. Однако в Санкт-Петербурге оказались не готовы ждать, хотя Луческу и был настроен на второй сезон. Он видел проблемы, которые мешали его команде, и был готов их устранить», – сказал Запорожану.

Луческу возглавил «Зенит» прошлым летом. В минувшем сезоне питерцы заняли лишь третье место в РФПЛ, не попав в Лигу чемпионов, а также вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв «Андерлехту». В воскресенье, 28 мая, было объявлено о его отставке.

Источник: Известия
Зенит Луческу Мирча
Комментарии (17)
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maior-60
1496146142
Извел он просто всех своим нытьем.
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filosof sparty
1496146397
Да он слезами всё залил аж крыша у вибратора потекла
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sidul1
1496149447
с этим составом Зенита,вообще без тренера был бы результат не хуже
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zenitforever2015
1496149683
А после второго сезона он был бы настроен на третий ..... Хватит, пусть настраивается в Тыргу- Мереше. Там точно подождут результата.
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hevbn 28
1496150288
В общем то с этими доводами можно и согласиться , но Зенит это такая команда для которой не попадание два года подряд в ЛЧ это безусловно провал и за это надо отвечать тренеру, тем более проблема еще и в том что мистер Луческу так и не смог найти общий язык с командой .Примером может быть ситуация с Шатовым.
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vladimir-7
1496151324
Интересно, обсуждают бывшего тренера Зенита, не болельщики этой команды, а болельщики Спартака, удивительно!
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a-rakhmatov
1496152536
Цыган цыгана выгораживает...."поздно пить Боржоми, когда отвалилась печень")))
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dok66
1496153951
Луч все ссылается на матч со Спартаком , после чего якобы начались проблемы . Безвольный проигрыш Андерлехту , в котором виноват конкретно сам Луч , он почему-то не вспоминает , а именно после этой игры мне Зенит перестал импонировать .
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APchelov
1496155932
Результат даже выше того, что Зенит в этом году заслуживал. Не команда, а сборище лентяев. При румыне команда не заиграла бы и в следующем сезоне
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raritet
1496169853
Если бы стояла задача построить новую команду, то это одно, но скорее всего стояла задача 1.Быть в ЛЧ.2. Место не ниже второго. Остальное все-литература. Задачи не выполнены. На выход. Следующий.
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