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«Балтика» продлила контракт с Черевченко

30 мая 2017, 13:47
1

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая сообщил, что калининградцы продолжат сотрудничество с главным тренер Игорем Черевченко. По словам руководителя, клуб договорился со специалистом об условиях однолетнего контракта с возможностью продления еще на сезон.

«Буквально только что завершилась встреча с руководством области. Принято решение продолжать сотрудничество с Игорем Черевченко, ставить амбициозные задачи перед собой и выполнять их. Черевченко остается в «Балтике», мы договорились об условиях нового контракта. Новый договор заключен по системе «1+1», – сказал Лепсая.

Черевченко возглавил «Балтику» в феврале этого года. По его руководством команда финишировала на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Балтика Черевченко Игорь
Комментарии (1)
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dok66
1496153149
И правильно ! Черевченко буквально вытащил Балтику из болота !
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