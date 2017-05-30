«Балтика» продлила контракт с Черевченко

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая сообщил, что калининградцы продолжат сотрудничество с главным тренер Игорем Черевченко. По словам руководителя, клуб договорился со специалистом об условиях однолетнего контракта с возможностью продления еще на сезон.

«Буквально только что завершилась встреча с руководством области. Принято решение продолжать сотрудничество с Игорем Черевченко, ставить амбициозные задачи перед собой и выполнять их. Черевченко остается в «Балтике», мы договорились об условиях нового контракта. Новый договор заключен по системе «1+1», – сказал Лепсая.

Черевченко возглавил «Балтику» в феврале этого года. По его руководством команда финишировала на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.