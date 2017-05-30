Мещеряков заявил, что вопрос о будущем Семина в «Локомотиве» еще не обсуждался

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что вопрос о продлении контракта с главным тренером Юрием Семиным на повестке дня пока не стоит. Специалист возглавил железнодорожников прошлым летом, подписав соглашение по схеме «1+1».

При этом по информации СМИ, руководство красно-зеленых недовольно результатами команды в прошедшем сезоне, по итогам которого «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ и выиграл Кубок России, завоевав вместе с тем право на участие в групповом раунде Лиги Европы.

В понедельник, 29 мая, 70-летний тренер встречался с главой РЖД Олегом Белозеровым, однако вопрос пролонгации договора не поднимался.

«Семин и Белозеров действительно встречались вчера на приеме и разговаривали. Но, насколько мне известно, вопрос продления контракта там не обсуждался. Нет такого, что с кем-то будет продлен контракт или не будет.

Этот вопрос рассматривается руководством клуба и, при необходимости, советом директоров. В повестке дня совета директоров вопроса о продлении контракта с главным тренером нет.

На ближайшем заседании будет рассматриваться итоги спортивного сезона. Причем не только главной команды, но и молодежки, академии, всех-всех-всех. Однако там нет вопроса о главном тренере», – сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» могут возглавить Виктор Скрипник, Хайко Фогель и Леонид Кучук.