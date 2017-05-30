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  • Мещеряков заявил, что вопрос о будущем Семина в «Локомотиве» еще не обсуждался

Мещеряков заявил, что вопрос о будущем Семина в «Локомотиве» еще не обсуждался

30 мая 2017, 13:28
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что вопрос о продлении контракта с главным тренером Юрием Семиным на повестке дня пока не стоит. Специалист возглавил железнодорожников прошлым летом, подписав соглашение по схеме «1+1».

При этом по информации СМИ, руководство красно-зеленых недовольно результатами команды в прошедшем сезоне, по итогам которого «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ и выиграл Кубок России, завоевав вместе с тем право на участие в групповом раунде Лиги Европы.

В понедельник, 29 мая, 70-летний тренер встречался с главой РЖД Олегом Белозеровым, однако вопрос пролонгации договора не поднимался.

«Семин и Белозеров действительно встречались вчера на приеме и разговаривали. Но, насколько мне известно, вопрос продления контракта там не обсуждался. Нет такого, что с кем-то будет продлен контракт или не будет.

Этот вопрос рассматривается руководством клуба и, при необходимости, советом директоров. В повестке дня совета директоров вопроса о продлении контракта с главным тренером нет.

На ближайшем заседании будет рассматриваться итоги спортивного сезона. Причем не только главной команды, но и молодежки, академии, всех-всех-всех. Однако там нет вопроса о главном тренере», – сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» могут возглавить Виктор Скрипник, Хайко Фогель и Леонид Кучук.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (6)
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FanatSerj
1496148074
Идиоты что ли совсем? Дайте Палычу поработать, уж следующий год он себе заслужил.
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dok66
1496152457
Белозеров не такой фанат футбола , как Якунин и бюджет клуба сейчас контролируется жестко . Встреча с Палычем скорее всего была для того , чтобы понять - сможет ли он еще один сезон отработать на высоком уровне . И почему Мещеряков при этом не присутствовал - вопрос ?
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subbotaspartak
1496160043
И мы по шпалам, опять по шпалам... Да хватит уже, Палыч.
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Popularov
1496191023
А с какого такого ПЕРЕПУГУ Юрий Сёмин должен покидать Локомотив! Палыч никому ничего НЕ ДОЛЖЕН!!! Стало быть и покидать Локомотив Пылыч НЕ ДОЛЖЕН! Палыч имеет ПОЛНОЕ право работать в Локомотиве и вести команду к новым победам, что в России, что в Европе! Кому в руководстве РЖД не даёт покоя работа Смородской??? Вам что??? Не надоела тренерская чехарда и вы давай КОШМАРИТЬ Палыча мнимой отставкой! У Палыча большой авторитет в Локомотиве и он много сделал для Локомотива, больше, чем всё нынешнее руководство Локомотива вместе взятое и даже близко они не стоят и не могут они стоять ВРОВЕНЬ с Палычем! Спрашивается! Зачем нагнетать тренерские страсти и давить на Палыча! На Палыча давить не надо! Палыч крепко стоит на тренерских ногах и уверен в своих тренерских возможностях! Желаем Палычу в Локомотиве больших футбольных побед! Палыч на своём законном месте в Локомотиве и пусть спокойно работает дальше! ЛУЧШИЙ БОСС КЛУБА – Евгений Гинер, а Федун и рядом не стоял не только с Булыкиным, но и с Гинером! Равнение на Евгения Гинера! Он лучший на протяжении вот уже длительного времени, а Федун далеко внизу и не чита он Гинеру по результатам работы в клубе! Спартак выехал в этом сезоне только за счёт судейских скандалов в пользу Спартака, а если бы били введены видео повторы, то Спартак был бы только на 4-м месте в нашем чемпионате! На первое место Спартак ВЫТАЩИЛИ арбитры, за счёт скандалов и цены вопроса!!!
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tank219
1496200528
Паровоз на запасном пути, как всегда. Куда же нам ехать
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