«Порту» предложил «ПСЖ» приобрести Касильяса

«Порту» обратился с запросом в «ПСЖ», предложив клубу из столицы Франции приобрести голкипера Икера Касильяса. При этом пока не ясно, заинтересованы ли парижане в услугах 36-летнего вратаря. Данный вопрос будет обсуждаться клубным руководством, включая спортивного директора Антеро Энрике и главного тренера Унаи Эмери.

36-летний испанский страж ворот перешел в стан «драконов» в июле 2015 года из «Реала», став частью сделки по трансферу защитника Данило.

В прошедшем сезоне Касильяс провел 43 поединка, пропустив 23 мяча. В 23-х матчах ему удалось отыграть на ноль.