Рахимов: «Меня будут интересовать клубы, где можно проявить себя еще раз»

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру. Специалист готов вернуться к работе в ближайшее время.

«Меня будут интересовать более высокие цели. То, где можно проявить себя еще раз и достичь определенного результата. Но сказать, какой получится пауза, я не могу. Не знаю, что будет завтра. Пауза может продлиться два-три месяца, а может закончиться в ближайшее время. Но у меня достаточно сил, чтобы продолжить работать», – заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова.