«СКА-Хабаровск» в РФПЛ сохранит 70 процентов нынешнего состава

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился ожиданиями от выступлений в РФПЛ, а также рассказал, какие изменения коснутся команду в связи с повышением класса.

«Я счастлив. Футболисты у меня молодцы. Сейчас у игроков отпуск. На следующий сезон 70 процентов команды останется. Усиление будет, но точечное. Каждому дам шанс. Перед игрой с «Оренбургом» пенальти не тренировали. Наконец-то в регионе футбол выйдет на первые роли. Посмотрим теперь, на шайбу, на хоккей с мячом или на футбол будут больше ходить болельщиков.

Из-за разницы времени не получается проводить тренировки в первой половине дня, так как многие игроки живут по московскому времени. Поэтому у нас тренировки проходят в 5-6 вечера. Честно, легко можно привыкнуть к частым перелетам, главное больше сделать восстановительных мероприятий. Еврокубки? Все, что получится, то получится. У нас задача одна – радовать болельщиков команды. Пусть теперь они смотрят команды РФПЛ», – сказал специалист.

Напомним, хабаровчане обыграли «Оренбург» по пенальти и следующий сезон проведут в Премьер-лиге.