Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СКА-Хабаровск» в РФПЛ сохранит 70 процентов нынешнего состава

«СКА-Хабаровск» в РФПЛ сохранит 70 процентов нынешнего состава

29 мая 2017, 20:13
8

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился ожиданиями от выступлений в РФПЛ, а также рассказал, какие изменения коснутся команду в связи с повышением класса.

«Я счастлив. Футболисты у меня молодцы. Сейчас у игроков отпуск. На следующий сезон 70 процентов команды останется. Усиление будет, но точечное. Каждому дам шанс. Перед игрой с «Оренбургом» пенальти не тренировали. Наконец-то в регионе футбол выйдет на первые роли. Посмотрим теперь, на шайбу, на хоккей с мячом или на футбол будут больше ходить болельщиков.

Из-за разницы времени не получается проводить тренировки в первой половине дня, так как многие игроки живут по московскому времени. Поэтому у нас тренировки проходят в 5-6 вечера. Честно, легко можно привыкнуть к частым перелетам, главное больше сделать восстановительных мероприятий. Еврокубки? Все, что получится, то получится. У нас задача одна – радовать болельщиков команды. Пусть теперь они смотрят команды РФПЛ», – сказал специалист.

Напомним, хабаровчане обыграли «Оренбург» по пенальти и следующий сезон проведут в Премьер-лиге.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Поддубский Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VSt
1496079597
Добро пожаловать в РФПЛ. Будем надеяться, что у вас получиться зацепиться за высший дивизион. Преимущество своего поля будет особенно заметно, учитывая разницу во времени. Правда, только этого преимущества не достаточно. В общем, удачи Дальнему Востоку!
Ответить
dok66
1496082077
Как можно жить в Хабаровске по московскому времени ? Или это тренерская фишка , чтобы легче было играть на выезде ? Интересно ! Придется видимо всем остальным жить по хабаровскому времени .
Ответить
xapaycm
1496089994
Большой футбол возвращается на Дальний Восток! Рад за СКА, молодцы! Радовать болельщиков - это наверное самое верное определение цели для команды.
Ответить
vovan55
1496095114
молодцы...
Ответить
OfaZavr
1496131214
Молодцы! Поздравляю!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+