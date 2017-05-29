Ташуев: «Не могу комментировать интерес «Крыльев Советов»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о своем возможном назначении на пост главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Вадима Скрипченко могут заменить Андрей Тихонов или Ташуев.

«Ко мне последние полгода кто-то постоянно проявляет интерес, даже во Франции мною «Нант» и «Труа» интересовались. В шорт-листах я очень часто и близко, но пока ничего не знаю. Интерес «Крыльев Советов» не могу комментировать», – сказал специалист.

«Крылья Советов» по итогам минувшего сезона вылетели в ФНЛ.