Эдерсон на днях пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Манчестер Сити»

Голкипер «Бенфики» Эдерсон в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Сообщается, что 23-летний футболист уже находится в Англии, где завтра состоится медицинское обследование. В случае его успешного прохождения с вратарем будет заключен контракт.

По информации различных источников, сумма сделки составит от 33 до 45 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что лиссабонскому клубу принадлежат лишь 50% прав на бразильца. Половину денег от продажи «орлы» отдадут «Риу Аве» и агентству Gestifute.

В завершившемся сезоне Эдерсон провел 40 матчей, пропустив 27 голов. В 24-х встречах ему удалось сохранить свои ворота на замке.