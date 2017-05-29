Коман останется в «Баварии» после разговора с руководством клуба

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман не скрывает, что думал об уходе из немецкого клуба. Но руководство продолжает на него рассчитывать.

«Этот сезон получился сложным для меня. Но руководство клуба заверило, что на меня рассчитывают в долгосрочной перспективе. Это касается и следующего сезона. Мне было сказано, что я должен кропотливо работать, и все наладится. Но были моменты, когда я начинал задумываться о том, чтобы покинуть «Баварию», – приводит слова Комана Kicker.

Известно, что «Манчестер Сити» рассматривал кандидатуру Комана в качестве усиления. Англичане готовы были предложить за него 60 миллионов евро. Контракт игрока с немецким грандом в силе до лета 2020 года. В прошлом сезоне Коман сыграл в Бундеслиге 17 матчей, забив два гола.