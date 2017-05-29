Газзаев: «Средний уровень качества футбола в России упал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил уровень российского футбола по последнему сезону. Он увидел положительное развитие «Терека» и «Локомотива».

«Краснодар» уже стабильно обосновался на четвертом месте. Я неоднократно отмечал, что они, к сожалению, топчутся на месте. А мне бы хотелось, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, потому что у нее все для этого есть: великолепная инфраструктура, возможности и президент, который с большой любовью относится к футболу. Необходимы еще игроки, которые соответствовали бы качеству стадиона и уровню Лиги чемпионов.

С положительной стороны выделю «Терек», который в этом году завоевал свое самое высокое место в истории – пятое. Это большое достижение. Кроме того, отметил бы «Локомотив», потому что мы помним, в каком состоянии его принял Юрий Павлович. Команда шла едва ли не в зоне вылета, а в итоге выиграла Кубок России и попала в Лигу Европы, решив задачу на сезон. Безусловно, здесь сказались опыт, талант и мастерство тренера.

Если же брать наш чемпионат в целом, то считаю, что средний уровень качества футбола в России упал», – заявил Газзаев.