Рамос: «Тотти – прирожденный убийца»

Защитник «Реала» Серхио Рамос уверен, что капитан «Ромы» Франческо Тотти мог бы легко вписался в игру любого клуба.

«Уверен, у Тотти не было бы проблем в случае перехода в другой клуб. Он прирожденный убийца, подобные великие игроки всегда найдут способ вписаться в команду.

Тотти должен быть включен в список лучших футболистов в истории», – считает Рамос.

Напомним, что всю свою профессиональную карьеру 40-летний итальянец провел в составе «Ромы». Воскресный матч с «Дженоа» (3:2) стал для него последним в римском клубе.