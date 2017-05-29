Спаллетти видит Тотти вице-президентом «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти считает, что бывший капитан команды Франческо Тотти должен остаться в римском клубе на руководящей роли после завершения карьеры футболиста.

«Мой контракт? Сейчас мне нужно будет поговорить об этом с руководством клуба, а потом буду думать.

Что касается Тотти, то он должен стать вице-президентом клуба – как это принято делать в других клубах со своими звездами. Он хороший человек, в нем нет ничего искусственного. От него веет простотой. Он спокойно переносит критику, поэтому и стал лидером», — сказал Спаллетти.

В рамках заключительного тура Серии А «Рома» на своем поле одолела «Дженоа» (3:2). Эта встреча стала последней в карьере 40-летнего Тотти, который появился на поле на 54-й минуте.