«Енисей» намерен продлить контракт с Тихоновым

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский заявил, что руководство красноярского клуба намерено продлить соглашение с главным тренером команды Андреем Тихоновым. Напомним, ранее специалист заявил, что может покинуть коллектив.

«Мы будем обсуждать с Андреем этот вопрос. Контракт был заключен по схеме «один плюс один». Если смотреть на результат тренерской работы, то он, как говорится, на табло. Есть все предпосылки для дальнейшей плодотворной работы», – сказал Петровский.

«Енисей» уступил в стыковых матчах тульскому «Арсеналу» из-за гола, пропущенного дома.