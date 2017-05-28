Игонин: «Наверняка в «Зените» будут перестановки на всех уровнях»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением об отставке главного тренера команды Мирчи Луческу, а также высказался о возможном назначении на должность рулевого Роберто Манчини.

– Любые изменения должны быть к лучшему, учитывая, как сложился этот сезон для «Зенита». В клубе идет серьезная перестройка, в руководство вернулись люди, добивавшиеся результата. В связи с этим смотрю в будущее с оптимизмом. Все признали, что в прошлом сезоне был допущен ряд ошибок, и в этот раз решили перестроить всю систему. Убрали гендиректора с тренером, и наверняка будут перестановки на всех клубных уровнях, которые должны повлиять на результат.

– Главным кандидатом в наставники «Зенита» называют Роберто Манчини. Итальянский специалист подойдет петербуржской команде?

– Сложно сказать. Все-таки у нас существует некоторая специфика. Даже в Европе тренерам не всегда удаются переезды, случаются и провальные сезоны, хотя условия там отличаются не столь существенно по сравнению с нашими.

По итогам завершившегося чемпионата России «Зенит» занял третье место.