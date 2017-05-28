Серия А. «Рома» вырвала победу у «Дженоа» в прощальном матче Тотти, «Наполи» победил «Сампдорию»

В рамках заключительного тура Серии А «Рома» на своем поле одолела «Дженоа». Эта встреча стала последней в карьере Франческо Тотти, который появился на поле на 54-й минуте. В другом матче «Сампдория» на своем поле пропустила четыре мяча от «Наполи».

Таким образом, «Рома» закончила сезон на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, «Наполи» – третий.

Италия. Серия А. 38-й тур

Рома – Дженоа – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Пеллегри, 3; 1:1 – Джеко, 10; 2:1 – Де Росси, 74; 2:2 – Лазович, 79; 3:2 – Перотти, 90.

Сампдория – Наполи – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Мертенс, 36; 0:2 – Инсинье, 42; 0:3 – Гамшик, 49; 1:3 – Квальярелла, 51; 1:4 – Кальехон, 65; 2:4 – Альварес, 90.

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