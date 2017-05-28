Мертенс – первый игрок Серии А после Ибрагимовича, забивший 15 выездных голов за сезон

«Наполи» ведет в счете у «Сампдории» в матче 38-го тура чемпионата Италии – 4:1, 70-я минута. Нападающий неаполитанцев Дрис Мертенс открыл счет на 32-й минуте. Для бельгийца гол стал 28-м в Серии А, из которых 15 – в выездных матчах.

Таким образом, 30-летний Мертенс повторил достижение Златана Ибрагимовича, который в сезоне-2011/12 отметился аналогичным показателем в составе «Милана».

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о продлении контракта с Мертенсом. При этом, итальянец не исключил отъезда футболиста в Китай.