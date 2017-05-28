«Наполи» не исключил отъезд Мертенса в Китай

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не исключил, что команду покинет полузащитник Дрис Мертенс. Футболист имеет предложение из Китая.

«Дрис останется с нами еще на несколько лет, если, конечно, он не хочет уехать в Китай. Я не хотел бы его терять, но если кто-то заплатит отступные, то мы ничего не сможем сделать. Но в Италии он будет играть только за нас», – заявил президент клуба.

Мертенс в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии 34 матча, в которых забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.