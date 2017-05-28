Матчи за место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» по пенальти и оформил выход в высший дивизион

По итогам ответного матча за место в РФПЛ между «Оренбургом» и «СКА-Хабаровск» в высший дивизион России вышел клуб из Хабаровска.

Россия. Матчи за место в РФПЛ. Ответный матч

Оренбург – СКА-Хабаровск – 0:0 (0:0; 0;0; 3:5 по пенальти)

Оренбург: Руденко, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Парняков, Благо, Афонин, Воробьев (Корнов, 105), Попович (Лобжанидже, 55), Дуриш (Шогенов, 93).

СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Эдиев, Димидко, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Корян, Никифоров (Купчин, 98), Друзин, Казанков, Лескано (Кобялко, 85).

Предупреждения: Дуриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 – Димидко, 3; Казанков, 39; Никифоров, 93; Кобялко, 116.

Незабитые пенальти: Благо, 39 – нет.