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  • Матчи за место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» по пенальти и оформил выход в высший дивизион

Матчи за место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» по пенальти и оформил выход в высший дивизион

28 мая 2017, 17:37
46

По итогам ответного матча за место в РФПЛ между «Оренбургом» и «СКА-Хабаровск» в высший дивизион России вышел клуб из Хабаровска.

Россия. Матчи за место в РФПЛ. Ответный матч

Оренбург – СКА-Хабаровск – 0:0 (0:0; 0;0; 3:5 по пенальти)

Оренбург: Руденко, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов, Парняков, Благо, Афонин, Воробьев (Корнов, 105), Попович (Лобжанидже, 55), Дуриш (Шогенов, 93).

СКА-Хабаровск: Довбня, Удалый, Эдиев, Димидко, Черевко (Астафьев, 69), Дедечко, Корян, Никифоров (Купчин, 98), Друзин, Казанков, Лескано (Кобялко, 85).

Предупреждения: Дуриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 – Димидко, 3; Казанков, 39; Никифоров, 93; Кобялко, 116.

Незабитые пенальти: Благо, 39 – нет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Матчи за место в РПЛ Оренбург СКА-Хабаровск
Комментарии (46)
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shurik45
1495982524
СКА молодцы боролись до конца! Вратарь СКА-герой матча. Да ребята ,придется летать в Хабаровск.
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Krasnodar 123
1495983158
ПРИВЕТ СУПЕР ТРЕНЕРУ ШАЛИМОВУ ! ТЫ ПОНЯЛ ЧУДИЛА, КАК ИГРАТЬ НАДО ПРОТИВ ОРЕНБУРГА! УЧИСЬ, НАМАТЫВАЙ НА УС! ТРЕНЕР ТЫ ЛИПОВЫЙ!
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ЗЖМ
1495983665
осталось Енисей дождаться...)
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Pourport
1495983761
Енисей след?)Молодцы! Мне дома еще СКА понравился,он весь матч выжимал из Орена,но не шло!Поздравляем с выходом!)
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Qranat
1495983966
Молодцы земляки ! Выкинули из ПЛ газпромовское безобразие и самую грубую команду РФПЛ.... Посмотрите сколько фолов сегодня (арбитр явно жалел хозяев, не выгоняя их), а перед этим в матче с "Ростовом" сломали 4-х ключевых игроков, троих еще в начале матча. Ну а расстояния - теперь все "топы" кабинетные будут в одинаковых условиях и узнают как и чем живет Дальний Восток без шального бабла и "крыши" в Кремле и Правительстве. Только вот в объективное судейство столичных (московских и питерских) арбитров в Хабаровске верится с трудом. Браво СКА !!!
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datura
1495984010
Всем в РФПЛ задание на лето - тренировать перелёты!
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ufos73
1495984619
Нех было бомжам матчи сдавать...
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пряник929
1495984659
Звоночек Арсеналу - все надо было решать в первом матче
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Legioner-05
1495984779
Ну что,готовы топ клубы поиграть в Хабаровске!?))
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OfaZavr
1495984855
Очень неожиданно. Думал хотя бы дома минимально победят и не вылетят. Неплохую команду сделал Роберт Евдокимов .
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