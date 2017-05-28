Буффон: «Я часто ломал шедевры, когда отражал удары Тотти»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал интервью клубному телевидению «Ромы», в котором поделился мнением о противостоянии с нападающим Франческо Тотти. 25-го мая капитан римлян объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Я – один из тех, кто стал жертвой Тотти. Мы часто играли друг против друга. В этих матчах всегда встречались сильные команды, поэтому нет ничего удивительного в том, что в них забивалось много голов. Не скажу, что пропускать от него было удовольствием. Некоторые его удары были столь красивыми, что я ломал шедевры, когда отражал их», – сказал вратарь.