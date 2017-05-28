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Кутепов: «Не пил даже в чемпионскую ночь»

28 мая 2017, 14:23
8

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что не употреблял алкоголь во время празднования, устроенного по случаю завоевания московским клубом чемпионского звания.

Напомним, по итогам нынешнего сезона красно-белые досрочно завоевали золотые медали РФПЛ, став чемпионами России впервые с 2001 года.

– Каррера сказал, что, если вся команда соберется на празднование чемпионства, игрокам дадут три дня выходных.

– Мы быстро собрались. За час, за два. И у нас был скромный семейный ужин. Назвал бы это так.

– Уже ходят легенды о напитке Дениса Глушакова, который он привез со своей родины. Удалось попробовать?

– Честно, не знаю, что в банке. Не пробовал. Я просто вообще не пью.

– Даже в такую ночь?

– Да.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1495970903
А это минус или плюс? Не решусь.
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RedWhiteFans2
1495971377
Так ты ничего не выиграешь. Главное же не выиграть, а отметить.
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dok66
1495974045
Это высказывание мне напомнило песню Мясникова из "Уральских пельменей" , где основная фраза звучит так - "ты , что больной ? "
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Д Альбертини
1495974172
Так пить то не надо! А выпить с коллективом всегда нужно)
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NEON-SM
1495974522
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
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Mahone
1495978052
Считается-молодец!!!!!!!!! Но яподнял бокал в честь победы Спартака!!!!!!!!!!!! Хотя тоже не пью
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erma
1495983704
Если это правда, то у парня есть будущее.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495989412
Выпить в выходной день это святое,а в честь чемпионства сам бог велел.
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