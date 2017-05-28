Кутепов: «Не пил даже в чемпионскую ночь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что не употреблял алкоголь во время празднования, устроенного по случаю завоевания московским клубом чемпионского звания.
Напомним, по итогам нынешнего сезона красно-белые досрочно завоевали золотые медали РФПЛ, став чемпионами России впервые с 2001 года.
– Каррера сказал, что, если вся команда соберется на празднование чемпионства, игрокам дадут три дня выходных.
– Мы быстро собрались. За час, за два. И у нас был скромный семейный ужин. Назвал бы это так.
– Уже ходят легенды о напитке Дениса Глушакова, который он привез со своей родины. Удалось попробовать?
– Честно, не знаю, что в банке. Не пробовал. Я просто вообще не пью.
– Даже в такую ночь?
– Да.
Источник: «Советский спорт»