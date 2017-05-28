Тите: «Барселоне» нужен Коутиньо»

Главный тренер сборной Бразилии Тите выразил мнение, что «Барселоне» необходимо приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо. Рыночная стоимость 24-летнего игрока оценивается в 35 миллионов евро.

«Абсолютно уверен, что «Барселоне» надо подписывать Коутиньо. Не хочу навязывать каталонцам свое мнение, но кто отказался бы от такого игрока? Этот футболист способен создавать на поле, изобретать. Такие качества важны для любой команды», – заявил Тите.

Коутиньо в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.