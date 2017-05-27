Орлов: «Фурсенко и Сарсания – опытные специалисты, это очень мощный тандем»

Телекомментатор канала «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что возвращение в петербургский клуб Сергея Фурсенко и Константина Сарсании даст толчок новому витку в развитии клуба. По его мнению, тандем данных специалистов очень мощный.

«Тандем Фурсенко – Сарсания очень сильно изменит «Зенит». Помню, когда был назначен Фурсенко (прим. – президентом «Зенита» в 2006 году), он поехал к Властимилу Петржеле. Думаю, что новый президент «Зенита» может искать и нового тренера. Но как это будет решаться, нужно спрашивать только у него самого. Я не знаю.

Фурсенко и Сарсании – это опытные специалисты. «Зенит» знает их, они знают «Зенит». В свое время они собирали команду для Дика Адвоката. Это очень мощный тандем. Мне всегда нравилось, как Сарсания анализирует игроков, он всегда давал точные оценки. Можно сказать, что он в прекрасной форме. Не думаю, что он будет допускать просчеты в селекционной политике. Набор новых игроков в этом сезоне ничего не дал «Зениту». Только один Андрей Лунев заиграл, остальные никак себя не проявили.

При Фурсенко и Сарсании появился Анатолий Тимощук, Павел Погребняк тогда был хороший. Данни тоже пришел. Он дебютировал в матче за Суперкубок Европы и забил. Полагаемся на их опыт. Думаю, «Зенит» сейчас усилится», – сказал Орлов.

Напомним, о назначении Фурсенко стало известно вчера, а о приходе Сарсании было объявлено сегодня. Оба они ранее уже трудились на аналогичных постах в клубе из Северной столицы.