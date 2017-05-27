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  • Орлов: «Фурсенко и Сарсания – опытные специалисты, это очень мощный тандем»

Орлов: «Фурсенко и Сарсания – опытные специалисты, это очень мощный тандем»

27 мая 2017, 16:29
15

Телекомментатор канала «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что возвращение в петербургский клуб Сергея Фурсенко и Константина Сарсании даст толчок новому витку в развитии клуба. По его мнению, тандем данных специалистов очень мощный.

«Тандем Фурсенко – Сарсания очень сильно изменит «Зенит». Помню, когда был назначен Фурсенко (прим. – президентом «Зенита» в 2006 году), он поехал к Властимилу Петржеле. Думаю, что новый президент «Зенита» может искать и нового тренера. Но как это будет решаться, нужно спрашивать только у него самого. Я не знаю.

Фурсенко и Сарсании – это опытные специалисты. «Зенит» знает их, они знают «Зенит». В свое время они собирали команду для Дика Адвоката. Это очень мощный тандем. Мне всегда нравилось, как Сарсания анализирует игроков, он всегда давал точные оценки. Можно сказать, что он в прекрасной форме. Не думаю, что он будет допускать просчеты в селекционной политике. Набор новых игроков в этом сезоне ничего не дал «Зениту». Только один Андрей Лунев заиграл, остальные никак себя не проявили.

При Фурсенко и Сарсании появился Анатолий Тимощук, Павел Погребняк тогда был хороший. Данни тоже пришел. Он дебютировал в матче за Суперкубок Европы и забил. Полагаемся на их опыт. Думаю, «Зенит» сейчас усилится», – сказал Орлов.

Напомним, о назначении Фурсенко стало известно вчера, а о приходе Сарсании было объявлено сегодня. Оба они ранее уже трудились на аналогичных постах в клубе из Северной столицы.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин Орлов Геннадий Фурсенко Сергей
Комментарии (15)
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Чеба
1495891954
Воровать, так по крупному!
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NEON-SM
1495893007
хорошо бы, а то безвольная игра лишает интереса смотреть на дерби
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Zenit2312
1495893381
Пара уродов пришла обратно бабла стригануть!
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dok66
1495893460
Посмотрим на тандем , когда они начнут гонку и движение !
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dzhanavar
1495896789
Сейчас весь мир сплошная коммерция,давайте подождем. Лишь бы усилили состав,хорошего тренера найти. С такими деньгами российским клубам давно пора выигрывать чего то стоящего...
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rammax fcsm
1495896915
зато тебя, гнида, пинком под жопу из бомжатской кодлы
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Болельщик Реал Мадрида
1495896978
Конечно, один опытнее другого! Один разваливал успешно РФС и у него это отлично получалось, что орден можно дать, а другой ему помогал в этом. Плюс Сарсания угробил ФК "Химки", ФК "Динамо" и без того разваленный и воронежский "Факел". Отличная команда у "Зенита", что тут скажешь! А Орлов- лизоблюд питерский и подхалим. Одних критикует и унижает всячески, а как понял что в Питере власть поменялась и что с "руки кормить", могут и перестать, нужно подлизываться как можно лучше...
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forward33
1495898933
Они может и опытные, но на поле будут играть футболисты, кот. в этом сезоне провалились.
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FanatSerj
1495916260
"Дрын-дын-дын-дын" - это пилорама завелась с новой силой ))) Уж Сарсания это еще тот гусь своего никогда не упустит и с него никогда спросу не будет. Ну лозунг Фурсенко немного скорректирует с "Россия будет чемпионом мира 2018" на, "Зенит станет обладателем Лиги Чемпионов" когда нибудь ))
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nik55
1495961590
у газпрома денег на всех хватит
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