Балотелли готов убить Роналду и Месси за «Золотой мяч»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли​ рассказал при каком условии он может стать обладателем «Золотого мяча».

«Для этого мне придется убить Роналду и Месси. Только так я смогу получить «Золотой мяч». На данный момент я понимаю, что сделал недостаточно много для получения такой награды. Должен был добиться большего.

Мои планы? В скором время я отправлюсь в отпуск, даже не буду смотреть финал Лиги чемпионов», – сказал Балотелли.

Напомним, что в этом сезоне итальянец побил свой личный рекорд результативности за сезон.