Бекхэм мог оказаться в «Роме» из-за Тотти

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что в свое время мог оказаться в «Роме».

«Тогда у меня был шанс перейти в «Рому». Я уже играл в США. Мне был интересен этот вариант в основном из-за Франческо Тотти. Я всегда мечтал сыграть с ним в одной команде. А играть против Тотти – всегда было особенным событием», – сказал Бекхэм.

Напомним, что Тотти принял решение закончить свою профессиональную карьеру футболиста после завершения сезона. Свою последний матч в карьере он может провести в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится 28 мая.