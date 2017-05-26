Орлов: «Возвращение Фурсенко в «Зенит»? В клубе надо наводить порядок»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов положительно отозвался о возвращении в «Зенит» Сергея Фурсенко. По словам журналиста, в петербургском клубе необходимо наводить порядок.

Напомним, сегодня Фурсенко был назначен на должности президента, генерального директора и председателя правления правления «Зенита». Отметим, что 63-летний специалист уже стоял во главе сине-бело-голубых с января 2006 по весну 2008 года.

«С приходом Фурсенко клуб преобразится. Он был уже президентом: работал с тренером Диком Адвокатом во времена, когда «Зенит» выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. Ту «золотую» команду собирали при нем. Это возвращение опытного человека, да и в клубе надо наводить порядок. Не исключено, что будет и новый спортивный директор. Надо делать выводы по итогам сезона. Фурсенко поставлен, чтобы освежить ситуацию», – сказал Орлов.