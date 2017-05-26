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  • Фурсенко – новый генеральный директор, председатель правления и президент «Зенита»

Фурсенко – новый генеральный директор, председатель правления и президент «Зенита»

26 мая 2017, 18:30
29

Бывший президент РФС Сергей Фурсенко официально назначен на пост генерального директора «Зенита». Отметим, что в период с января 2006 по весну 2008 года функционер являлся президентом петербургского клуба.

«С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента.

Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении», – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

В должности генерального директора 63-летний специалист сменил Максима Митрофанова, который занимал данный пост с 1 января 2007 года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (29)
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APchelov
1495813582
Для достижения высоких спортивных результатов этот по-круче Халка будет )
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dok66
1495813753
Кроме еще одной административной надстройки в управлении клуба больше ничего хорошего не увидел . Сергею Александровичу видимо надоело дома сидеть , организовали для него должность .
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OfaZavr
1495813932
Ещё больше разрухи в Зените теперь будет.
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Михас007
1495814401
развалят клуб
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кеша_КБ
1495815612
- ребята с Невы!, если это правда, то на ближайшие год-два, в ЛЧ - точно НЕ...вы...)))...Фурсенко - "воровской выкормыш"..., который вместе с Мутко очень притормозили развитие Российского Спорта!(((, к ним в компанию очень органично вписались бы Червиченко и Сарсания)))...и вперёд!, к развалу питерского футбола((((...конечно, очень печально(
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Путник 13
1495816096
Пристроили парня на хлебное место..
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shinnik
1495816235
Новое-это хорошо забытая стар..ая сволочь...
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forward33
1495818156
с судейством теперь будет по-лучше))))))))
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кеша_КБ
1495818821
...новая "пила" пришла!...Берегись, бюджет!!!))), эх!, долго терпит русский народ!(((............, а "они" думают "...- после нас - хоть потоп", неужели не наворовались!!!
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Popularov
1495821541
"Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора. На эту должность назначен Сергей Фурсенко. Знакомая нам тёмная личность по футбольным СКАНДАЛАМ прежних лет. Благодаря его работе с судьями - Зенит ходил в фальшивых "ГЕРОЯХ". А с какой ГРОЗНОЙ и УСТРАШАЮЩЕЙ формулировкой его назначили: - "С целью достижения высоких спортивных результатов..." А каким образом Фурсенко будет эти результаты ПОВЫШАТЬ нам продемонстрировал Федун и Мутко в этом сезоне 2016/17! Федун, вместе с Мутко, НА ПАРУ, сделали Спартак ФАЛЬШИВЫМ чемпионом на судейских скандалах, которых свет ещё не видывал!!! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же монетой! Кто выиграет??? Арбитры! Они набьют свои карманы деньгами и будут снимать сливки с обеих сторон! В этом сезоне они хорошо заработали. Это был судейский ЗОЛОТОЙ сезон для арбитров! Столько денег они ещё НИКОГДА не видели! Работали всегда по-крупному, но в этом сезоне ДЕНЕЖНЫЙ дождь накрыл арбитров и они утонули в деньгах Федуна. А кто платит, тот и заказал БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОЕ судейство в этом сезоне 2016/17 в пользу Спартака! Федун денег НЕ ЖАЛЕЛ и мешками закидал арбитров, а те делились с нужными людьми на верху, для отмазки и для прикрытия! Чтобы ПРЕКРАТИТЬ это ПОСТЫДНОЕ безобразие - судейскую войну в нашем чемпионате - надо срочно вводить видео повторы! А кто против того из футбола ГНАТЬ ВОН и как можно скорее. Мешками полные наличных, С собою Лёня привозил. И все БИНДЮЖНИКИ вставали, Когда он к судьям заходил! (одной левой мастерски двери судейской открывал) Это вам НЕ МЕЛОЧЬ по карманам ТЫРИТЬ! Вот как надо с судьями работать. Федун мастерски и с помощью Мутко провернул судейскую АФЁРУ всероссийского масштаба. Результат на лицо Федуна и Луческу! Федун сияет и СКАЛИТ зубы, а Луческу в печали и ему не до смеха. Назначили и ОБОЗНАЧИЛИ! С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента. Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении, информирует официальный сайт питерцев.
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