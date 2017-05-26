Фурсенко – новый генеральный директор, председатель правления и президент «Зенита»

Бывший президент РФС Сергей Фурсенко официально назначен на пост генерального директора «Зенита». Отметим, что в период с января 2006 по весну 2008 года функционер являлся президентом петербургского клуба.

«С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента.

Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении», – говорится в заявлении на официальном сайте команды.

В должности генерального директора 63-летний специалист сменил Максима Митрофанова, который занимал данный пост с 1 января 2007 года.