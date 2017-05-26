Динияр Билялетдинов имеет предложения от российских клубов

Ринат Билялетдинов, отец полузащитника «Рубина» Динияра Билялетдинова, поделился информацией о вариантах продолжения карьеры футболиста. Напомним, ранее 32-летний хавбек заявил, что рассматривает все варианты.

– Динияр ведет переговоры с другими клубами, но не знаю, чем в итоге все закончится. У него есть варианты в России и за рубежом. Теперь ему нужно сделать выбор.

– То есть про футболиста Билялетдинова не забыли и заграничные клубы?

– Можно разное говорить о нынешнем состоянии Динияра, но то, что написано пером, не вырубишь топором. Люди, что-то выигравшие в своей стране, засветившиеся в Европе, всегда будут привлекать внимание.

Некоторые считают, Динияр наелся, пресытился, снизил требования к себе. С этим точно не соглашусь. Аршавин пылит в 35 и не собирается завершать. Павлюченко тоже может продолжить карьеру. Кому-то в 25 лет пора заканчивать, а кого-то и в 35 жалко. Динияру только 32 года, желание играть у него есть. У всех есть взлеты и падения