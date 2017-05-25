Пайет продлил контракт с «Марселем» до 2022 года

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает Tutto Mercato Web со ссылкой на L'Equipe. Срок действия нового контракта француза рассчитан до 2022 года.

Зимой 30-летний футболист решил покинуть «Вест Хэм» и вернуться на родину по семейным причинам. Пайет объявил «молотобойцам» бойкот, отказавшись играть за команду Славена Билича. В январе «Марсель» объявил о подписании игрока за 29 миллионов евро. Изначально срок контракта был равен 4,5 годам. Новое соглашение продлено до 5,5 лет.

За «Марсель» Пайет забил пять голов в 17-ти матчах всех турниров. Подопечные Руди Гарсии завершили сезон Лиги 1 на пятой строчке в турнирной таблице.