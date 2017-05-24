Бельерин может перейти в «Барселону»

Издание The Independent сообщает об интересе «Барселоны» к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину. По данным источника, игрок входит в планы будущего тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

В минувшем сезоне Бельерин принял участие в 41-м матче всех турниров, забив один гол и отдав пять результативных передач. Издание Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Команда Арсена Венгера финишировала на пятом месте в турнирной таблице.

В прошлом году футболист продлил контракт с «канонирами» на шесть лет.