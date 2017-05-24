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    Бельерин может перейти в «Барселону»

    Издание The Independent сообщает об интересе «Барселоны» к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину. По данным источника, игрок входит в планы будущего тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

    В минувшем сезоне Бельерин принял участие в 41-м матче всех турниров, забив один гол и отдав пять результативных передач. Издание Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Команда Арсена Венгера финишировала на пятом месте в турнирной таблице.

    В прошлом году футболист продлил контракт с «канонирами» на шесть лет.

    Источник: Independent.co.uk

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    24.05.2017 22:07
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 25 мая 2017, 16:42

      шестилетний контракт практически гарантирует, что он останется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 25 мая 2017, 12:43

      Сколько раз уже Бельерин говорил, что не нужна ему Барселона и его все устраивает в Арсенале. Нет же, раз в месяц сообщают о интересе со стороны барсуков. Не надоело?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 мая 2017, 00:16

      Да

      0
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