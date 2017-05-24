Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новосельцев опроверг информацию о желании уйти из «Зенита»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев сказал, что не хочет покидать петербургский клуб.

    «Информация о якобы моем желании покинуть «Зенит» не соответствует действительности. Ни я, ни кто либо из моих официальных представителей не озвучивал ничего подобного», – сказал 25-летний россиянин.

    Игрок защиты перешел в «Зенит» в августе 2016 года из «Ростова». Сумма трансфера не разглашалась. В дебютном сезоне за команду Мирчи Луческу футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх. Сине-бело-голубые закончили сезон в чемпионате России на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2017 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2017, 11:54

      Значит продолжать сидеть хочет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 09:49

      А сколько скамеек там Бухаров отшлифовал? Ну правда сейчас Кержаков без заноз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 09:12

      а эти мутковские борются с лимитом никакой лимит не спасет таких алчных игрочишек голодных до денег но не до футбола рыжие все такие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 09:08

      самое смешное о каких двух голах идет речь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:25

      В Питере почти вся команда за бабки сидит. Если бы играли - выиграли бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2017, 00:45

      Ох ёп какие люди, Ваня да мы уж и забыли что ты еще футболист, ты там маякни когда контракт с Зенитом заканчиваться будет, что ты там еще бусы на гвоздь не повесил.
      Ну за сборную еще по телевизору по болей, поддержи напарников из Ростова )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 мая 2017, 21:22

      будет ждать нового главного тренера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 мая 2017, 21:20

      На скамейке запасных чипсоедов ваш Иван Новосельцев стал!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > Бугимен 24 мая 2017, 23:47

      Осторожней,чипсы к темной стороне открывают путь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 21:18

      Играл нормально в Ростове , повелся на деньги ! Зачем ? Урок тебе Ваня ! Одно хорошо , околофутбольный опыт приобрел . Возьмешься за ум , еще себя проявишь .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 мая 2017, 21:17

      26 игр??? Вы там бухаете что ли.... Или это с учётом двухсторонок на тренировках

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > алекс88 25 мая 2017, 00:41

      да аффтар видно точно не закусывает с какого то перепугу напаял ему игр которые он за Ростов 2015-2016 года играл ))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11