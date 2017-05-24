Новосельцев опроверг информацию о желании уйти из «Зенита»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев сказал, что не хочет покидать петербургский клуб.

«Информация о якобы моем желании покинуть «Зенит» не соответствует действительности. Ни я, ни кто либо из моих официальных представителей не озвучивал ничего подобного», – сказал 25-летний россиянин.

Игрок защиты перешел в «Зенит» в августе 2016 года из «Ростова». Сумма трансфера не разглашалась. В дебютном сезоне за команду Мирчи Луческу футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх. Сине-бело-голубые закончили сезон в чемпионате России на третьей строчке в турнирной таблице.