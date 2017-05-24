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  • Новосельцев опроверг информацию о желании уйти из «Зенита»

Новосельцев опроверг информацию о желании уйти из «Зенита»

24 мая 2017, 20:20
16

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев сказал, что не хочет покидать петербургский клуб.

«Информация о якобы моем желании покинуть «Зенит» не соответствует действительности. Ни я, ни кто либо из моих официальных представителей не озвучивал ничего подобного», – сказал 25-летний россиянин.

Игрок защиты перешел в «Зенит» в августе 2016 года из «Ростова». Сумма трансфера не разглашалась. В дебютном сезоне за команду Мирчи Луческу футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх. Сине-бело-голубые закончили сезон в чемпионате России на третьей строчке в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (16)
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a-rakhmatov
1495646931
Новосельцев в Ростове был заметным игроком, а в Зене он трусы протирает на скамейке запасных....возвращаться надо ему в родную команду.
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Serjoga
1495648740
Вот это и есть РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ! Зачем куда-то уходить, бегать, потеть, напрягаться, если ни за что в Зените получает в разы больше, чем там, где он мог бы играть!
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алекс88
1495649861
26 игр??? Вы там бухаете что ли.... Или это с учётом двухсторонок на тренировках
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dok66
1495649917
Играл нормально в Ростове , повелся на деньги ! Зачем ? Урок тебе Ваня ! Одно хорошо , околофутбольный опыт приобрел . Возьмешься за ум , еще себя проявишь .
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Бугимен
1495650035
На скамейке запасных чипсоедов ваш Иван Новосельцев стал!
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Joko21
1495650156
будет ждать нового главного тренера
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FanatSerj
1495662313
Ох ёп какие люди, Ваня да мы уж и забыли что ты еще футболист, ты там маякни когда контракт с Зенитом заканчиваться будет, что ты там еще бусы на гвоздь не повесил. Ну за сборную еще по телевизору по болей, поддержи напарников из Ростова )))
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Garrincha58
1495692505
самое смешное о каких двух голах идет речь
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Garrincha58
1495692739
а эти мутковские борются с лимитом никакой лимит не спасет таких алчных игрочишек голодных до денег но не до футбола рыжие все такие
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Дядя Серёжа
1495694965
А сколько скамеек там Бухаров отшлифовал? Ну правда сейчас Кержаков без заноз.
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