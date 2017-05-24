Защитник «Урала» Новиков покинул команду

Защитник «Урала» Александр Новиков не будет продлевать контракт с командой, поэтому покидает клуб в статусе свободного агента.

«Когда переходил в «Урал», не загадывал так далеко. Была одна цель – играть в футбол. И не думал, что так долго проживу в Екатеринбурге. Рад, что так все получилось, это было отличное время! В этом городе у меня родился ребенок. И от времени, которое я провел в «Урале», останутся только положительные воспоминания, очень много хорошего было. Особенно запомнилось время, когда вышли в Премьер-лигу. Недавний финал Кубка России – это тоже очень памятное событие», – сказал 32-летний футболист.

Новиков выступал за «Урал» с 2009 года. В минувшем сезоне на его счету 17 матчей РФПЛ.