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    «Кристал Пэлас» подтвердил уход Эллардайса. Специалист намерен завершить карьеру

    Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс выступил с официальным заявлением, согласно которому он покидает клуб. Также специалист отметил, что планирует завершить карьеру тренера.

    «Пока я относительно молод, я бы хотел насладиться жизнью. У меня нет других предложений, ни в Премьер-лиге, ни в других чемпионатах. Я хочу наслаждаться теми вещами, которыми мне не позволяла работа тренером. Когда ты в футболе, ты занят 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Я считаю такое решение правильным для моей семьи. Да, мне будет не хватать тренерской работы, но я не жалею, что принял такое решение», – сказал Эллардайс.

    62-летний Эллардайс возглавлял сборную Англии в 2016 году. Под руководством специалиста «Кристал Пэлас» заняло 14-ю строчку в АПЛ.

    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    24.05.2017 00:43
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