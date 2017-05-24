«Кристал Пэлас» подтвердил уход Эллардайса. Специалист намерен завершить карьеру

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс выступил с официальным заявлением, согласно которому он покидает клуб. Также специалист отметил, что планирует завершить карьеру тренера.

«Пока я относительно молод, я бы хотел насладиться жизнью. У меня нет других предложений, ни в Премьер-лиге, ни в других чемпионатах. Я хочу наслаждаться теми вещами, которыми мне не позволяла работа тренером. Когда ты в футболе, ты занят 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Я считаю такое решение правильным для моей семьи. Да, мне будет не хватать тренерской работы, но я не жалею, что принял такое решение», – сказал Эллардайс.

62-летний Эллардайс возглавлял сборную Англии в 2016 году. Под руководством специалиста «Кристал Пэлас» заняло 14-ю строчку в АПЛ.