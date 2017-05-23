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    Григорий Иванов: «Тарханов продолжит работать в «Урале»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о перспективах работы в клубе главного тренера Александра Тарханова. По словам функционера, специалист продолжит работать в уральской команде.

    «Тарханов работает в нашем клубе и остается работать дальше, у него контракт. У нас вообще никаких вопросов по нему не возникает, мы давно вместе работаем, все хорошо», – сказал Иванов.

    Под руководством Тарханова «Урал» вышел в финал Кубка России, а также занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2017 20:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 10:05

      Правильно. Пусть человек работает, зачем эта кадровая чехарда.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 20:40

      И это будет хорошо ! Тарханов для Урала - не чужак !

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