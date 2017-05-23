Григорий Иванов: «Тарханов продолжит работать в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о перспективах работы в клубе главного тренера Александра Тарханова. По словам функционера, специалист продолжит работать в уральской команде.

«Тарханов работает в нашем клубе и остается работать дальше, у него контракт. У нас вообще никаких вопросов по нему не возникает, мы давно вместе работаем, все хорошо», – сказал Иванов.

Под руководством Тарханова «Урал» вышел в финал Кубка России, а также занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.