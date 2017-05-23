Рыжиков подтвердил факт разговора с легионерами «Рубина»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков назвал Гекдениза Карадениза лучшим легионером в истории казанского клуба, а также рассказал о разговоре в конце сезона с некоторыми легионерами команды.

«Разговор команды с легионерами действительно состоялся. Это была адекватная реакция футболистов клуба на ненормальное поведение некоторых игроков в коллективе. Мы на это сразу отреагировали и ребята все поняли. Нам просто было нужно собраться и поговорить об этом. Лучший легионер в истории «Рубина»? Гекдениз Карадениз. Он уже стал своим футболистов. Но также могу отметить Нобоа, Наваса и Домингеса«, – сказал страж ворот.

«Рубин» по итогам сезона РФПЛ занял девятую строчку.